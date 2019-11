Fem-årig faldt med tandbørste i munden: Det gik helt galt

Far opfordrer nu forældre til at holde øje med deres børn, når de børster tænder - advarsel mod voldsomt billede i artiklen

Den 27-årige Mitchell Gravenmier fra den amerikanske stat Utah advarer nu forældre om at passe godt på deres børn, når de børster tænder, efter at hans egen fem-årige datter Celeste faldt ned fra sin seng, mens hun havde en tandbørste i munden. Den voldsomme ulykke skabte et to centimeter hul i den lille piges hals.

Hun måtte efterfølgende behandles på et hospital, hvor hun fik syet hullet i munden sammen.

Det skriver flere medier heriblandt 7 News, Metro og Mirror

Mitchell Gravenmier har også lagt et opslag ud på sin Facebook, hvor han forklarer om den alvorlige ulykke.

En hyggelig aften tidligere i denne måned, hvor Mitchell og hans kone Victoria gjorde klar til at putte deres to børn, fem-årige Celeste og hendes to-årige lillebror Matthew, fik Celeste lov til at børste sine tænder færdige, mens hun sad i sin seng.

Mitchell forklarede sin datter, at hun skulle lade være med at hoppe rundt i sengen, mens hun børstede tænder. Han vendte sig derefter i et par sekunder for at tale med sin kone Victoria. Og i næsten samme øjeblik hørte han et øredøvende skrig fra Celeste, der var faldet ned fra sengen, mens hun stadig havde sin tandbørste i munden.

Mitchell vendte sig straks om og så sin datter ligge på gulvet med blodet flydende ud mellem læberne. Mitchell tog tandbørsten ud af sin datters mund og kiggede ind i hendes mund. Og her fik han øje på et cirka to centimeter stort hul, som tandbørsten havde skabt i forbindelse med faldet.

Mitchell kørte straks sin datter på hospitalet, hvor hun gennemgik en to timer lang operation, hvor hullet i munden blandt andet blev syet sammen.

Her kan man tydeligt se det store hul, som tandbørsten forårsagede i munden på den fem-årige pige. (Foto: Kennedy News and Media)

Fem-årige Celeste har nu fået det meget bedre. Men i dag er hun bange for at børste tænder. Lægerne siger også, at hun måske også vil få lidt talebesvær i fremtiden.

- Alle børn får at vide, at de ikke må løbe rundt eller hoppe, når de har noget i munden, men de ser aldrig, hvad resultatet af det kan blive. Det her noget, der kan se for alle børn ganske hurtigt, fortæller Mitchell.

Her er Mitchell fotograferet på hospitalet i forbindelse med sin behandling. (Foto: Kennedy News and Media)

- I dag er vi glade for, at tandbørsten ikke røg ned gennem min datters hals. Lægerne fortalte os også, at tandbørsten kunne have ødelagt blodårer i munden, hvis den havde ramt lidt længere til en af siderne. Og det ville have forårsaget en endnu mere voldsom blødning, fortæller Mitchell.

I dag er Celeste igen sammen med sine forældre og sin lillebror, og hun er kommet på en streng diæt, hvor hun kun må spise flydende kost i de næste to uger.

I fremtiden vil vi Mitchell og Monica holde skarpt øje med begge deres børn, når de børster tænder.

- Vi tager ikke vores øjne fra dem, før de er helt færdige med at børste tænder og har lagt tandbørsten fra sig, siger Mitchell.

Celeste h ygger sig her med sin far Mitchell. (Foto: Kennedy News and Media)