Fem børn stukket af fra asylcenter

Fem uledsagede flygtningebørn er stukket af fra Center Sandholm i forbindelse med, at Allerød Kommune ville tvangsfjerne dem.

Det skriver SN.dk

Episoden fandt sted den 20. marts, da politiet og to medarbejdere fra kommunen troppede op i asylcenteret for at fjerne børnene, der er mellem otte og 13 år gamle.

Børnene havde dog ikke lyst til at følge med, men tog i stedet benene på nakken og løb fra centret. Der var ikke meget betjentene kunne stille op, da bekendtgørelsen, der giver en kommune mulighed for at fjerne børn fra et asylcenter, IKKE giver politiet beføjelser til at tvinge dem med.

- Der er tale om en gruppe på fem marokkanske gadebørn, hvoraf den yngste er otte år. Og der er tale om børn, som har det meget dårligt, siger borgmester Karsten Längerich (V) til Frederiksborg Amts Avis.

- De går ind og ud af centeret, som de typisk forlader om aftenen, og så er de væk det meste af natten. Det jeg hører er, at det er bagmænd, der styrer deres færden 100 procent, og at de bliver brugt til kriminelle aktiviteter.

Den holdning bliver bakket op af Lau Thygesen, som er chef for efterforskningslinjen ved Nordsjællands Politi:

- Det er også vores opfattelse, at deres færden kan være koordineret eller styret af bagmænd. Vi har svært ved at forestille os, at der af sig selv pludselig opstår sådan en trend med, at børn tager op igennem landene i Europa og laver en masse kriminalitet, siger han til Frederiksborg Amts Avis.