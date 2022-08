Fem butikker åbner igen: Derfor lukkede de

7-Eleven har i løbet af natten kunnet åbne fem af deres butikker, det skriver butikskæden i en opdatering på Facebook.

7-Eleven måtte mandag lukke alle deres danske butikker, efter butikskæden blev ramt af et hackerangreb, der gjorde, at de ikke kunne modtage betaling.

Der kan fortsat ikke handles med kort i butikkerne, men det er muligt at betale med MobilePay og kontanter i de fem butikker, der holder åbent.

7-Eleven skriver i opdateringen, at de forventer at åbne flere butikker i løbet af dagen: 'Vi forventer at åbne flere i løbet af dagen. De resterende butikker er fortsat lukkede for nu, men det er muligt at afhente GLS-pakker. Mht. til Sharebox kan I skrive direkte til os her på Facebook, og så hjælper vi jer den vej igennem.'

Disse fem butikker holder åbent

Vesterbrogade 77, 1620 København V

Gammel Kongevej 111, 1850 Frederiksberg

Lyngby Storcenter 1, st, dør 82, 2800 Kgs. Lyngby

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Buddinge station, Buddingevej 270, 2860 Søborg