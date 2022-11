Fem danskere lander milliongevinst: Er du en af dem?

Hvis du har spillet Lotto eller Eurojackpot i weekenden, kan der være god grund til at læse med her.

Hele fem danskere kan nemlig se frem til at få sat millionbeløb ind på kontoen efter weekendens trækninger.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Fem millioner skattefrit

Her skriver de, at to danskere ramte syv rigtige i Lotto lørdag aften, og dermed deler de førstepræmien. Det betyder, at de kan glæde sig over udsigten til at få fem millioner kroner sat ind på kontoen - skattefrit.

Den ene vinder har spillet online og er fra Østjylland. Den anden vinder har købt sin kupon i Spar i Årslev.

Der blev også fundet to vindere af Millionærgarantien, og de kan begge glæde sig over at få en million hver.

Den ene har købt sin kupon i Meny i Rønnede, imens den anden vinder, der er fra Randers, spillede online. Sidstnævnte får endda en lille ekstragevinst på 60 kroner.

Andenpræmie i Eurojackpot

Fredag var der trækning i Eurojackpot, og mens der ikke var nogen, der løb med hovedpræmien, var der fem heldige, der løb med andenpræmien, heriblandt en dansker.

Denne heldige dansker kan se frem til en gevinst på lidt over 2,4 millioner, og vedkommende har købt sin kupon på Q8 i Tjele.

Ingen af weekendens fem vindere har taget kontakt til Danske Spil endnu - måske du skal kigge en ekstra gang på din kupon?