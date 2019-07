Fem gode råd til kæledyrsejere i hedebølgen

4

Det er ikke for sjov, at man kalder en person, der elsker vand, for en vandhund. Hunde elsker at lege i vandet. Men det er faktisk også rigtig godt for hunde at have et lille badebassin, når temperaturerne når op på de tårnhøje grader.

- Man skal se det som en forebyggende foranstaltning, hvor den kan kravle i, når den har det for varmt. Det er nemlig en god måde for hunde at regulere deres temperatur. Hunden har dog ikke behov for iskoldt vand for at holde temperaturen nede. Det er bare vigtigt, at den bliver våd. Sådan er det generelt med vand til hunde. Det skal hverken være lunkent eller iskoldt. Hvis man vil købe et badebassin til hunden, skal man ikke købe et bassin med tynd plastik - den kommer de bare til at rive i stykker med deres kløer. Køb i stedet et med en tykkere plastik, siger Cecilia Christensen Karstrup.