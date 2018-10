Fem løver brutalt dræbt: Krybskytterne gik amok

Afrikanske krybskytter har natten til tirsdag dræbt fem løver på brutal vis i dyreparken Akwaaba Predator Park i Sydafrika. Løverne blev forgiftet med en kraftig gift. Krybskytterne nåede at hugge halvdelen af hovedet af en af løverne, samt alle løvens poter, før de blev opdaget og flygtede fra det blodige gerningssted.

Den forfærdelig mishandling af løverne fandt sted i Akwaaba Predator Park nær byen Rustenburg ca. 100 kilometer vest for Johannesburg.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail samt de lokale medier Kormorant og The Citizen

Her ses en af de døde løver, der dog undgik at blive parteret. (Foto: Akwaaba Predator Park)

Dyreparken Akwaaba Predator Park har også på deres officielle facebook-side berettet omkring deres store tab af deres elskede fem løver. Her har de også udlovet en dusør på ca. 50.000 kroner for oplysninger, der kan medvirke til at finde gerningsmændene.

Løven, der blev voldsomt maltrakteret af krybskytterne, hed i øvrigt Mufasa og er opkaldt efter den berømte løve-karakter Mufasa fra Disney-filmen 'Løvernes Konge'.

På meget voldsomme billeder, der er lagt ud på Akwaaba Predator Parks facebook-side kan man se den dræbte og mishandlede løve Mufasa ligge på jorden i sit eget blod. Der er også billeder af de fire andre dræbte løver, der dog undgik at blive maltrakteret, fordi gerningsmændene blev afbrudt midt i deres forfærdelige gerning.

Her ses løven Musafa, der har fået hugget halvdelen af sit hoved af samt alle fire poter. (Foto: Akwaaba Predator Park)

I Sydafrika har medierne hævdet, at de afskårne dele fra løven Mufasa enten skal bruges i forbindelse med 'sort magi', eller sælges til trofæ-samlere.

For direktøren for Akwaaba Predator Park, Bronwys Moss, er det en sorgens tid:

- Vi har opfostret løverne lige fra de var helt små. Så det føles, som om jeg lige har mistet fem børn. De var meget tæt til vores hjerter. Mit eneste håb er, at Mufasa allerede var død, da de begyndte at skære hans poter og hoved af, siger Bronwys Moss til de lokale medier.

Blodbadet blev opdaget af patruljerende vagter, der straks ringede efter Bronwys Moss.

- Vi tror, at alle løverne blev forgiftet samtidigt, og at de også havde hugget poterne og hovederne af de fire andre løver, hvis de ikke var blevet opdaget.

- Krybskytterne myrdede fem løver og fik kun kropsdele fra en af løverne. Hvilket spild af liv. Vi er forfærdede over, at det her kunne ske næsten foran vores øjne. Og at vores elskede løver blev dræbt uden nogen som helst grund, siger Bronwys Moss.

Her er Mufasa fotograferet samme nat, som han blev mishandlet og dræbt af krybskytterne. (Foto: Akwaaba Predator Park)

Her ses en af de andre dræbte og forgiftede løver. (Foto: Akwaaba Predator Park)