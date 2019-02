Fem myter om mæslinger

- Det er en falsk historie, der er startet af et falsk fabrikeret forskningsstudie fra 1998. Studiet er senere blevet trukket tilbage, da man fandt ud af, at der var blevet manipuleret med resultaterne. Forskeren var blevet betalt for at komme med resultater, der kunne skabe splid om vaccinens sikkerhed, slår Ida Donkin fast.

- Desværre har den her løgn fået lov at sætte sig fast i folks bevidsthed. Det bliver stadig delt på sociale medier i stort omfang.