Fem nyfødte smittet med frygtet bakterie

Fem nyfødte babyer, der har været eller er indlagt på neonatalafsnittet på Sjællands Universitetshospital Roskilde, er smittet med MRSA-bakterien.

Det samme er fem forældre, skriver Dagbladet Roskilde.

Alle børn og forældre er i behandling og ventes at blive fuldstændig smittefrie.

Derudover opfordres omkring 35 familier til at gå til egen læge og blive podet for MRSA-bakterien.

Vedkommende har alle på et tidspunkt efter 3. marts i år været indlagt på neonatalafsnittet for for tidligt fødte eller syge babyer på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

- Nu handler det om at få brudt smittekæden. Vi har testet alle børn, der er indlagt på neonatalafsnittet, deres forældre og vores personale for MRSA. Vi går også længere tilbage og kontakter i dag alle familier, der har været tilknyttet afsnittet den seneste måneds tid. Vi har ikke mistanke om, at der er flere smittede, men MRSA skal tages alvorligt, udtaler Jonas Wadt Manthorpe, ledende overlæge på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde, til Dagbladet Roskilde.

MRSA er en stafylokok-bakterie, der kan give bylder, børnesår og andre former for betændelse. MRSA reagerer ikke på almindelig penicillin, men bakterien kan behandledes med særlig antibiotika. MRSA findes på huden og smitter ved kontakt.

I slutningen af januar 2017 lukkede neontalafsnittet på Næstved Sygehus i en uge, da 11 børn og otte voksne var podet positive for MRSA-bakterien, men det forventer Jonas Wadt Manthorpe ikke bliver nødvendigt:

- Det forventer jeg ikke, at vi kommer til. Vi kan håndtere situationen, vi har isoleret de berørte og truffet skærpede infektionshygiejne-forholdsregler på afsnittet.