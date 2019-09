Femårig autistisk dreng anklaget for sexchikane: Krammede kammerat

Et kram har angiveligt været årsag til at en kun femårig autistisk dreng fra den amerikanske stat Tennessee er kommet i alvorlige problemer.

Skolen East Ridge Elementary mener nemlig, at den lille dreng er gået langt over grænsen.

Hans familie mener dog, at der er tale om en stor misforståelse, det skriver den lokale afdeling af ABC i Tennessee, der har været i kontakt med familien og skolen.

Nathan er en femårig dreng, der går i børnehaveklasse på skolen. Ifølge skoleinspektøren har mange medlemmer af staben på skolen talt med drengen flere gange om grænser.

Hans værge fortæller, at skolen har indgivet en officiel rapport til staten om barnet.

Summery Putnam, der er drengens værge, fortæller til den lokale tv-station, at hun fik et opkald fra sønnens lærer for tre uger siden.

- Jeg følte mig syg. Læreren ringede til mig og sagde, at jeg skulle snakke med Nathan om grænser.

Stemplet som sexforbryder

Nathan er autist, og det kan være svært for at ham forstå sociale vink med en vognstang.

- Hvis du ikke forstår, hvordan autisme fungerer, så vil du måske tro, at han gør det med vilje og er besværlig, men det er ikke situationen, forklarer værgen og fortæller, at læreren anklagede hendes søn for seksuelle handlinger, efter at han havde krammet en kammerat og kysset et andet barn på kinden.

I et opslag på Facebook, der siden er blevet gjort privat, skriver en bedsteforældre til Nathan, at det er skræmmende, at et barn kan blive anklaget for sexchikane.

'Hvad gør du, når et femårigt barn bliver anklaget for at udøve seksuel chikane af skolesystemet? Skolen har sagt, at det vil stå i hans papirer og resten af hans liv, vil folk kunne læse, at han skulle være seksualforbryder. Barnet er autistisk. Han fungerer anderledes end andre børn. Hvad skal man gøre? Hvem skal hjælpe, når skolen ikke vil lytte? Heller ikke til barnets doktor, når doktoren fortæller, at barnet har svært ved at forstå noget som grænser. Hvis nogen kan hjælpe, så skriv til mig', lød det i opslaget.

Forpligtet til at anmelde

Til ABC fortæller hans bedsteforælder, at drengen jo ikke aner, hvad sex er, og at han ikke skulle behandles på denne måde.

En talsperson fra skolen har udsendt en meddelelse, hvor der står, at skolen er forpligtet til at indgive en rapport, hvis der er nogle bekymringer omkring et barn.

Men familien fastholder, at skolen tager fejl.

- Han aner jo ikke, hvad han gør, fortæller Summery Putnam.

Drengen har nu skiftet både klasse og lærer.