Femårig overlever efter kabelbaneulykke: Hvor er mine forældre?

Den femårige dreng, der overlevede en uhyggelig kabelbaneulykke i Italien sidste weekend, er i bedring og begyndt at spørge efter sin omkomne familie

Hvordan fortæller man en bare femårig dreng, at hans forældre, oldeforældre og lillebror er død?

Dét tragiske dilemma befinder en israelsk familie sig i i Italien, efter at den femårige dreng, der overlevede kabelbaneulykken i Piemonte sidste weekend, er vågnet fra sin koma.

Ifølge det italienske medie La Stampa var drengens første ord efter komaen:

- Hvor er jeg? Hvor er mine forældre?

Ved intet

14 omkom i ulykken, hvor tre personer fra kabelbanens ledelse er tilbageholdt af politiet.

Imens de italienske myndigheder skal afklare, hvordan den frygtelige ulykke skete, skal den femåriges familie vænne drengen til et liv uden sine forældre.

Drengen ved endnu ikke, at han har mistet sin familie, rapporterer La Stampa via hospitalet i Torino, hvor drengen er indlagt.

En faster og bedstemor er med drengen på hospitalet, og de skal ved hjælp af en psykolog hjælpe med at forklare drengen den ubegribelige ulykke.

Indtil videre ved han kun, at han har sovet i et par dage, oplyser hospitalet til La Stampa.

Brækket knogler

Ifølge en talsperson for hospitalet i Torino, hvor drengen er indlagt, har den femårige brækket adskillige knogler, men er sluppet for skader på hjernen, skriver Times of Israel.

Hospitalet forventer, at drengen kan overflyttes fra intensivafdelingen til en almindelig afdeling i løbet af de næste par dage.

I mellemtiden er drengens familie blevet begravet i Israel, efter at deres lig blev fløjet hjem onsdag aften. Familien boede i Italien op til ulykken.