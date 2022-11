Femårig reddet fra tre meter lang slange

En gruopvækkende oplevelse udspillede sig for kun femårige Beau Blake i Byron Bay i Australien.

En pytonslange med en længde på imponerende tre meter formåede nemlig at rive drengen ned i en pool ved hans hjem.

En hurtig redningsaktion fra drengens bedstefar fik dog vristet Beau ud af gabet på den enorme slange.

Det skriver mediet Independent.

Ventede på et bytte

Slangen formåede at snige sig ind på den intetanende dreng, inden den snoede sig om benene på ham og trak ham ned i poolen.

- Jeg tror pytonen nærmest sad og ventede på at et bytte kom forbi, en fugl eller noget, men det blev Beau, udtaler drengens far, Ben Blake til radiostationen Nine.

Drengens 76-årige bedstefar formåede hurtigt at skride ind, og fik trukket drengen op fra dybet og tvunget ham ud af gabet på slangen.

- Jeg er ikke en lille fyr. Jeg fik ham frigjort på mellem 15 og 20 sekunder, lød det fra bedstefaren.

'En prøvelse'

Drengen blev efterfølgende behandlet for infektioner, han måtte have pådraget sig fra slangen.

- Efter vi fik blodet renset væk og fortalte ham, at han ikke skulle dø, fordi slangen ikke var giftig, havde han det faktisk fint, lød det humoristisk fra bedstefaren.

Han beskriver sagen som 'lidt af en prøvelse'.

Adspurgt om problematikken vedrørende at opdrage børn i nærheden af vilde slanger, lyder der en tør dom fra drengens bedstefar.

- Jamen, se, det er hvor vi bor. Det er Australien, lød det.