Femårig tvunget til at skifte tøj: Kan du se hvorfor?

Normalt behøver en 5-årig ikke at være ret bevidst om sin påklædning.

Derfor kan det måske også undre, at sommerkjolen, som 5-årige Harmony havde på tirsdag 17. april i børnehaveklassen, vakte harme.

Ifølge moren Emily Stewart blev kjolen nemlig vurderet 'upassende' af klassens lærer, hvorfor hendes datter blev tvunget til at skifte tøj.

Det skriver flere udenlandske medier blandt andet Fox News.

Raser på Facebook

Mor-Emily, fra Minnesota, USA, var efterfølgende så chokeret, at hun valgte at dele oplevelsen på Facebook.

'Hvordan skal jeg som mor lære min datter at elske sin krop, når hun samtidig bliver fortalt, at hun skal dække sine 'private dele til', skriver hun blandt andet og fortsætter:

'Hvad er det præcis, der er privat, ved et 5-årigt barns skuldre? Hvorfor blev hendes kjole overhovedet set som upassende? Hun er fem år gammel, hvorfor bliver hun overhovedet seksualiseret?'

Harmony kom ifølge moren hjem samme dag med en t-shirt over sin kjole, som hun havde fået udleveret af skolens sundhedsplejerske.

- Hvis man har et problem med et barns påklædning, mener jeg, at man burde snakke med forældrene i stedet for barnet, siger Emily Stewart til Fox.

Her er t-shirten, som Harmony fik på for at skjule kjolen. Foto: Privat

Stod i reglerne

Ifølge retningslinjerne på Hugo Elementary, hvor Harmony går, er spaghetti-stroppe, som kjolen havde, ikke tilladt.

Rektor Jason Healy beretter dog, at tøj-reglerne for nyligt har været diskuteret på skolerne i lokalområdet White Bear Lake Area, hvor Hugo Elementary ligger.

- Vi vil nu se på vores egne retningslinjer, siger han til Fox, som svar til kritikken fra mor-Emily.

Efterfølgende har Stewart opdateret sin Facebook, hvor hun skriver, at skolen nu har valgt at ændre sin politik, så voksne ikke længere kan 'træffe beslutninger angående, hvad der er passende, når det kommer til et barns krop'.