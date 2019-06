Femårige Jonathan trampet i ansigtet: - Skal der dødsfald til?

Lille Jonathan blev udsat for en meget voldsom oplevelse i børnehaven. Faderen mener, at det er på grund af normeringen

'Skal der dødsfald til før vores politikere tager normeringerne i daginstitutionerne alvorligt?'.

Det skriver 44-årige Tomas Patheier fra Stevns på sin blog, efter hans søn var ude for en voldsom oplevelse i sin daginstitution.

Femårige Jonathan fik både rifter, blodudtrækninger i hele hovedet, kradsemærker og et hul i hovedbunden, da en anden dreng slog og sparkede ham.

- Det skete om eftermiddagen i onsdags. Min kone, Michelle, som blev ringet op af børnehaven, hentede Jonathan og kørte til lægen. Jeg tog over til børnehaven for at høre, hvad der var sket, og for at fortælle pædagogerne, der var ulykkelige, at vi ikke gav hverken dem eller drengen skylden, fortæller Tomas Patheier til Ekstra Bladet.

Det var en voldsom oplevelse, som Jonathan var udsat for. Foto: Privatfoto

Jonathan ville hjælpe en dreng med at fjerne noget plastik fra hans cykel i gården. Så gik drengen amok, og han stod på ryggen af Jonathan og trampede ham i hovedet.

- Jeg kunne slet ikke forestille mig, at det kunne ske. Pædagogerne havde ikke set, hvad der var sket, men de hørte ham skrige og greb straks ind, siger faderen.

Tomas Patheier mener ikke, at det var den anden drengs skyld eller de ansatte i børnehaven. Problemet er normeringen, lyder det.

- Vi er meget kede af det. Men det var ikke sket, hvis der var flere ansatte til stede. Uanset hvordan man drejer det, så er det et produkt af normeringen, og ikke fordi pædagogerne er ringe, dem er vi meget glade for, siger han.

Hvad betyder minimumsnormeringer? Flere pædagoger, forældre og politikere mener, at der skal indføres de såkaldte minimumsnormeringer, altså en statslig grænse for, hvor mange børn, der må være per voksen.

Rystet

Tomas og hans kone er stadig meget chokerede over, hvad der skete med deres femårige søn.

- Vores lille, søde og hjælpsomme søn fik slag, bare fordi han ville hjælpe. Vores søn har bedt om at tale med lederen derhenne om hvorfor han blev slået, siger faderen til Ekstra Bladet.

Da Jonathan og hans mor besøgte deres læge, kunne lægen konstatere, at han havde sår og rifter over det hele og hul i hovedet. Han havde det fint efter omstændighederne, men var til overvågning i længere tid, så alle var helt sikre.

Jonathan blev både sparket og slået. Foto: Privatfoto

Jonathan er stadig rystet. Men han leger allerede med sine søskende og virker glad. Tomas og Michelle snakker også meget med ham om det.

- Han glæder sig til at komme i børnehave igen. Vi ved også, at de ansatte vil tage sig godt af ham, siger faderen.

Lille Jonathan har dog svært ved at huske præcist, hvad der skete med ham.

Nok er nok

Tomas Patheier er soldat igennem 25 år, og han har tre udsendelser. Nu arbejder han som militærvagt ved Regional Indsats Styrke. Han elsker sin søns børnehave og har ikke andet end respekt for de ansatte. Men der skal ske noget med normeringen, mener han.

Der skal gøres noget, mener Tomas Patheier. Foto: Mohammed Hassoun/ Hassoun Studio

- Hvis man bliver trampet i hovedet, er det potentielt livsfarligt. Der kan ske meget i en børnehave, som voksne ikke ser. Hvis man ikke kan overskue en daginstitution, så kan det ende galt.

- I en svømmehal har man mange livreddere, som holder øje med gæsterne. Men hvis der er få ansatte i eksempelvis en børnehave kan et barn måske omkomme, fortæller Tomas.

Ingen minimumsnormeringer

Ekstra Bladet har været i kontakt med Stevns borgmester, Anette Mortensen (V). Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere, men til TV2 Øst, fortæller hun, at hvis en minimumsnormering skal komme på tale, så skal der flere penge til.

- Har Christiansborg lyst til at sende pengene med, så er jeg sikker på, at vi også gerne vil snakke med omkring minimumsnormeringer. Men så længe der ikke følger ressourcer og penge med, så bliver det svært at få det til at hænge sammen, hvis vi skal følge et eksakt tal, siger hun til mediet.

Ifølge borgmesteren er økonomien i Stevns Kommune ikke god nok til at ansatte flere pædagoger.

- Vi bliver nødt til at se på det samlede billede i en kommune. Der er kun de penge, der er, og hvis vi skal opnormere et sted, så skal vi nødvendigvis tage det fra et andet sted, og det kunne være ældreplejen, som også har behov for flere resurser, fortæller hun til TV2 Øst.

Ekstra Bladet har været i kontakt med daginstitutionen. De ønsker ikke at udtale sig om sagen.