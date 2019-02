Femern A/S modtager officielt tysk godkendelse

Femern A/S har officielt modtaget en godkendelse af den tyske del af Femern-forbindelsen fra tyske myndigheder i Slesvig-Holsten. Det oplyser Femern A/S i en pressemeddelelse.

Allerede den 28. december var den politiske aftale i Slesvig-Holsten på plads, men nu er aftalen underskrevet og overleveret til Femern A/S, der står for forbindelsen.

- Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten, skriver Claus F. Baunkjær, administrerende direktør for Femern A/S, i pressemeddelelsen.

Der kan stadig klages over afgørelsen til domstolen i Leipzig.

Femern A/S understreger, at der er tale om godkendelse af byggeriet på den tyske side. Byggeriet på dansk side - og selve sænketunnelen - ligger under den danske anlægslov.

Den tyske godkendelse har dog trukket ud, da Tysklands godkendelse proces er mere omstændelig end den danske og at der er modtaget over 13.000 klager, der skulle behandles.

Femern A/S har tidligere fortalt, at man i løbet af foråret vil fremlægge en plan med forskellige scenarier for de næste skridt, meddeler selskabet.

I Danmark gav Folketinget byggetilladelse i 2015. Året efter blev betingede kontrakter indgået med entreprenørkonsortier, der skal stå for selve byggeriet af tunnelen.

Med et budget på 52,6 milliarder kroner er der tale om danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Forbindelsen skal være brugerbetalt efter samme model som forbindelserne over Storebælt og Øresund.

Forventningen er fortsat, at den 18 kilometer lange sænketunnel mellem de to lande står klar og kan tages i brug i 2028.

- Jeg er glad for, at vi nu er kommet i mål med den tyske myndighedsgodkendelse.

- Det er en vigtig milepæl for Femern Bælt-projektet. Jeg vil derfor gerne takke vores partnere i Slesvig-Holsten for deres store indsats og vigtige bidrag til at realisere den faste forbindelse over Femern Bælt, skrev transportminister Ole Birk Olesen (LA) i december, da den politiske aftale var på plads, i en pressemeddelelse.