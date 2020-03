Femte og sjette dansker smittet med coronavirus

Myndighederne anbefaler, at man holder sig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger her, hvis man skal ud at rejse.

Som udgangspunkt er det sikkert at rejse, hvis man tager sine forholdsregler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man undgår kontakt med personer, som virker syge, og sørger for en god håndhygiejne.

Det anbefales desuden at sørge for en rejseforsikring, som dækker hjemtransport ved sygdom.