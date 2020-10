Feras Fayyad svarer på anklagerne: Her er hans version

Stjerneinstruktøren Feras Fayyad giver nu for første gang sin version af, hvad der er op og ned i de sager, hvor han blandt andet anklages for en seksuelt krænkende adfærd

Ved du noget? Så skriv fortroligt til en af journalisterne bag historien på mt@eb.dk.

Den verdenskendte instruktør Feras Fayyad tager nu til genmæle over for beskyldninger mod ham.

Det sker i en skriftlig udtalelse, han har sendt til DR-programmet Genstart, som har bragt et indslag om sagen.

Her kommentarer Feras Fayyad for første gang offentligt en række sager, som Ekstra Bladet har bragt frem i lyset. Blandet andet anklagerne mod ham om, at han i to konkrete sager skulle have haft en seksuelt krænkende adfærd over for kvinder.

Alle talte dansk

Den ene sag om seksuelle krænkelser vedrører 27-årige Emilia Moth, som var produktionsassistent hos Danish Documentary, som producerede Feras Fayyads seneste film, 'The Cave'.

Emilia står frem: Stjerneinstruktør krænkede mig

Over for Emilia Moth har Feras Fayad undskyldt for sin opførsel. Emilia Moth har i flere tilfælde har følt, at Feras Fayyad overskred hendes grænser.

Instruktør bag dansk Emmy-film: Jeg er et dårligt menneske

Feras Fayyad afviser dog Emilia Moths fremstillingen af en konkret episode, som var den, der fik Emilia Moth til at sige endegyldigt fra over for Fayyad og gå til sine chefer. Den fandt sted til en fredagsbar, hvor der blev joket med, at Feras Fayyad skulle have onaneret, mens han tænkte på Emilia Moth.

- Han sagde foran alle mine kollegaer, at han tænkte på mig, når han onanerede, fortæller Emilia Moth.

Ekstra Bladet har talt med to kilder, som støtter hendes udlægning.

Til DR skriver Feras Fayyad:

'Jeg deler ikke Emilia Moths fortolkning af, hvad der skete til festen i februar 2019, som foregik i min lejlighed,' skriver Feras Fayyad til DR og uddyber:

'Alle talte dansk, og jeg forstod ikke, hvad de snakkede om, indtil en af mændene i mit redigeringshold fortalte mig på engelsk, hvad de grinede af. Øjensynligt handlede det om, at jeg havde sexfantasier om Emilia.'

Jeg følte det ubehageligt

I den anden sag om seksuelle krænkelser blev Feras Fayyad smidt hjem fra en filmfestival i Sydkorea i 2017. Angiveligt fordi han havde opført sig seksuelt krænkende over for en ansat på festivalen.

Anklaget før: Stjerneinstruktør kylet hjem fra festival

Feras Fayyad mener, at sagen forholder sig stik modsat, og at Fayyad - oplyser DR - snarere var offer for kvindens krænkende adfærd.

'Jeg følte det ubehageligt, da hun begyndte at beskrive sine seksuelle præferencer og frustrationer med sin mand i grafiske detaljer. Jeg fastholder, at beskyldningerne mod mig er falske.'

Ifølge DR ønsker Feras Fayyad ikke at svare på sagerne om, at han pyntede på sit CV, og at fotograferne til filmen 'Last Men in Aleppo' ikke fik deres penge.

Stjerneinstruktør pyntede på sit CV

Filmede for dansk Oscar-håb: Har ikke fået en krone

Han kommenterer også Ekstra Bladets historie om, at Feras Fayyad har haft mange skiftende forklaringer om sin fængsling i Syrien, svarer han til DR:

'Det er ikke usædvanligt at miste tidsfornemmelsen, når man er fængslet og udsat for tortur.'

Stjerneinstruktør anklages for løgn om fængsling

Ekstra Bladet arbejder - gennem hans advokat - på at få et interview med Feras Fayyad.