Ferie i Sverige ser sort ud

Kun en enkelt svensk region overholder lige nu kravet for, at danskerne kan rejse rejse der til

I torsdags kunne Udenrigsministeriet melde ud, at der blødes op for rejserestriktionerne efter den 27. juni. Det gælder også for Sverige.

Landet er ellers bandlyst på grund af det høje smittetryk, men fremover kan man rejse ind, hvis smittetrykket regionalt er lavt nok. Det vil sige under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.

I den forbindelse skrev Udenrigsministeriet:

- Åbne regioner vil aktuelt være Skåne, Sörmland og Västerbotten.

Men siden Udenrigsministeriets positive udmelding er der kommet nye tal for Sveriges 21 regioner. I følge data fra Folkhälsomyndigheten for uge 24, er det nu kun Västerbotten i det nordlige Sverige, der med et smittetryk på 15 per 100.000 indbyggere, kan opfylde kravet.

Skåne - som flest danskere besøger - er således gået fra 18 smittede per 100.000 indbygger i uge 23 til 22 i uge 24. Værre ser det ud i Sörmland der er gået fra til 12- til 41 smittede per 100.000 indbyggere.

Du kan se smittetrykket(antal smittede per 100.000 indbyggere) i de svenske regioner her for uge 24:

Fakta: Sådan er smittetrykket i Sverige Jönköping = 175 Västra Götaland = 153 Västmanland = 102 Gävleborg = 97 Norrbotten = 72 Uppsala = 64 Östergötland = 60 Jämtland Härjedalen = 57 Stockholm = 55 Blekinge = 51 Västernorrland = 48 Halland = 46 Örebro = 44 Sörmland = 41 Värmland = 40 Kronoberg = 37 Gotland = 35 Kalmar = 29 Dalarna = 26 Skåne = 22 Västerbotten = 15 Vis mere Luk

Når et land eller region først er ”åbent” vil det kritiske niveau for, hvornår der ændres status til karantæneområde være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det sker i følge Udenrigsministeriet for at undgå at skulle åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.

Ødegård går I følge Udenrigsministeriet så kan man godt rejse ind i en ikke åben region i Sverige, hvis der er tale om ophold i egen ødegård eller lignende. Vis mere Luk

Det bliver Statens Serum Institut, der ugentligt vil udarbejde en tabel med lande og regioner, der klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantæne”.

I morgen torsdag vil den første liste blive offentliggjort, der vil gælde fra på lørdag den 27. juni. Du kan se Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

De svenske tal for uge 25 kommer også i morgen klokken 14 på Folkhälsomyndighetens hjemmeside. Dem kan du se her.

I sidste uge var det kun Sverige og Portugal i Europa, der havde et samlet smittetryk på over 20 smittede per 100.000 indbyggere.