Ferie-kaos truer: Advarer bilister

Inden længe rinder sommerferien ud, danskerne vender snuden hjemad og vender retur til arbejdet eller skolebænken.

Derfor advarer Vejdirektoratet i en pressemeddelelse om, at der kan opstå tæt trafik rundtomkring på vejene.

Særligt i weekenderne skal bilisterne formentlig væbne sig med tålmodighed, lyder meldingen.

'Trafikken bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet især fra Jylland mod Sjælland, samt nordover fra Tyskland ved de dansk-tyske grænser,' oplyser Vejdirektoratet.

Her bliver det værst

Hvis man skal via E20 Vestmotorvejen, E20 Fynske Motorvej, E45 Østjyske Motorvej/Sønderjyske Motorvej mellem den dansk-tyske grænse og Aarhus eller rute 21 til og fra Sjællands Odde, risikerer man således at støde på kø.

Annonce:

Der kan desuden være ekstra trafik fra færgeovergangene på E47 Sydmotorvejen ved Rødby og på E55 Gedser Landevej ved Gedser, melder Vejdirektoratet.

I de større sommerhusområder er der ligeledes risiko for trafik-kaos. Det gælder særligt langs den jyske vestkyst, ved Skagen og fra Nordsjælland.

Derfor lyder opfordringen til bilisterne, at man kører uden for de mest trafikerede tidsrum, som særligt er lørdage mellem klokken 11 og 15 og søndage mellem klokken 12 og 16.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Trafikprognosen for uge 31 og 32. Grafik: Vejdirektoratet

Vejarbejde og festival

Samtidig giver vejarbejde og diverse events også udfordringer.

På E45 Østjyske Motorvej bliver der i sommerferien udført vejarbejde i begge retninger mellem 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens N.

Derfor er hastigheden nedsat på strækningen, ligesom vejbanerne er indsnævrede. Det betyder, at der er risiko for kødannelser og forlænget rejsetid.

Smukfest kan også give forsinkelser omkring Skanderborg lørdag og søndag.

Desuden afholdes Copenhagen Historic Grand Prix ved Bellahøj 4. til 6. august. Bilister, der benytter Hillerødmotorvejen, kan derfor opleve udfordringer i lokalområdet.

'Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man finder alternative ruter ind mod København fredag, lørdag og søndag,' lyder det i pressemeddelelsen.