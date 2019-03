Feriebillede gik HELT galt: Drev væk på en isflage

Det startede som en fotosession, men endte helt galt, da 77-årige Judith Streng var på ferie på Island med sin søn Rod og ville tage et sjovt billede.

Det skriver Washington Post og ABC News.

På en strand i Jökulsárlón på Island fandt Judith Streng en isflage, der lignede en trone, og så var hun ikke sen til at slå måsen i isen for at blive fotograferet som isdronning.

- Jeg tænkte, at det ville være ret sjovt. Jeg har altid gerne ville være droning. Jeg mener, come on, det var min chance, siger hun til ABC News.

Isflagen, der lå på stranden, blev dog ikke liggende.

- Da jeg kom op på den, begyndte den at vippe, og der kom en bølge. En meget stor bølge kom ind, og fik tronen til at rokke, og det føltes som om, jeg var ved at glide af, fortæller Judith Streng til ABC News.

Og inden hun nåede at komme i sikkerhed på land, begyndte isflagen altså at drive til søs.

På en billedserie, som hendes barnebarn Catherine har delt på Twitter, kan man se, hvordan den 77-årige kvinde driver længere og længere væk fra kysten. Sammen med billederne er også Judith Strengs søns kommentarer.

'Dronning af isbjerget', skriver Rod Streng om det første billede, hvor hans mor sidder på isflagen, inden den river sig løs.

'Tabte sit kongerige, da hun drev til søs!' skriver han til det næste, hvor Judith Streng og hendes trone er på vej væk.

'Ikke en joke. En fra kystredningstjenesten måtte redde hende og bringe hende tilbage til kysten!' skriver sønnen til det sidste billede, hvor Judith Streng er drevet endnu længere væk.

Den hjælpende hånd kom fra Randy Lacount, en kaptajn fra Florida, der var i nærheden og fik den 77-årige kvinde tilbage til kysten i god behold.