Ferieby forbyder krydstogtskibe

Man kan snart ikke længere lægge til kaj i Frankrigs fjerdestørste krydstogtsskibshavn, der befinder sig i Cannes.

Byen har nemlig i sinde at forbyde de mest forurenende skibe for at højne luftkvaliteten, skriver Reuters. Det drejer sig specifikt om skibe, der har over 0,1 procent sulfur i deres brændstof.

- Det handler ikke om at være mod krydstogtskibe, men om at være imod forurening, siger byens borgmester, David Lisnard.

Ifølge ekspert i forurening Axel Friedrich bruger krydstogtskibe brændstof, der indeholder 2000 gange mere sulfur end almindelige diesel.