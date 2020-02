Feriecenter fyrer alle medarbejdere

Ferie- og konferencecentret Sund & Skov på Oddevej har opsagt alle de ansatte og er blevet sat til salg til en pris på 20 millioner kroner.

Det bekræfter Eske Munck, som er økonomidirektør i ejendomsinvesteringskoncernen Stensdal Group, over for Fyens Stiftstidende.

Koncernen har indtil nu har haft Sund & Skov ved Fænøsund som et af sine udviklingsprojekter med henblik på videresalg.

- Vi har ikke de rette kompetencer i koncernen til at drive sådan et feriecenter. Vi koncentrerer os om passive ejendomsinvesteringer, og det falder det ikke ind under, så vi vælger at gå ud af det igen, hvis det kan lade sig gøre, siger Eske Munck.

Direktør Annette Thiesen og resten af personalet er blevet afskediget, for at den kommende ejer er stillet så frit som muligt.

- Det er typisk sådan, at hvis der kommer en ny ejer eller forpagter, så sætter de egne folk i spidsen, siger Eske Munck.