Ferieøer ramt af kraftige jordskælv

Tirsdag klokken 4 lokal tid kunne man måle et kraftigt jordskælv i havet nord for Bali og Lombok i Indonesien.

Et jordskælv, der også kunne mærkes på øerne, hvor folk løb ud af bygninger grundet rystelserne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det voldsomme naturfænomen blev målt til 7,1 på richterskalaen af indonesiske og amerikanske geologer og blev fulgt op af to andre jordskælv, som blev målt til hhv. 6,1 og 6,5.

Hotelgæster i panik

Jordskælvene var derfor ikke ligefrem noget, man kunne sove fra.

Det var oplevelsen på et hotel på Bali, hvor gæsterne fløj ud af værelserne efter at have mærket rystelserne.

- Flere gæster forlod deres værelser, men var stadig på hotelområdet, sagde hotelchefen på Mercure Kuta Bali til Reuters.

Heldigvis kan gæsterne slippe med et mindre chok, da der ikke har været meldt nogen skader eller trussel om tsunami.

- Skælvet er dybt. Det burde ikke være ødelæggende, forklarer talsmand Abdul Muhari fra det indonesiske katastrofeagentur BNPB.