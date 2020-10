Feriepenge-dilemma: Fire vigtige overvejelser

Der er mange overvejelser, man bør gøre sig, når man beslutter sig for, hvorvidt man vil have de indefrosne feriepenge udbetalt nu eller ej. Skatteekspert pointerer her nogle af de vigtigste ting

Det er nu muligt at få udbetalt sine indefrosne feriepenge, men er det en god idé at bestille dem, eller er det bedre at lade dem stå?

Flere faktorer spiller ind, og derfor har Ekstra Bladet fået skatteekspert Morten Neumann Jørgensen til at give et overblik over, hvad der er vigtigst at forholde sig til.

Grundlæggende mener eksperten, at jo tættere du er på din pensionsalder, jo mere taler det for, at du lader pengene stå. Her følger en liste af ting, du under alle omstændigheder bør overveje.

Topskat

Kommer du til at betale topskat af dine indefrosne feriepenge? Det er en af de første ting, du skal overveje, mener BDO's skatteekspert Morten Neumann Jørgensen.

- Det er topskatten, danskerne skal være opmærksomme på. Det er smartest at undgå at betale topskat. Helt grundlæggende er grænsen for topskat 48.098 kroner om måneden før AM-bidrag. Hvis du ikke skal betale topskat, kan det være en god idé at udbetale pengene, siger han.

Det betyder, at hvis du gennemsnitligt har en månedsløn på 48.098 kroner før skat, så undgår du lige præcis topskat. Men hvis du ligger lige på grænsen, vil feriepengene gøre, at du ryger over grænsen, og dermed vil du komme til at betale topskat af de feriepenge, du får udbetalt.

Overordnet betyder det, at din årsløn inklusive feriepengene højest må være 577.174 kroner, oplyser Morten Neumann Jørgensen.

- Hvis du går over grænsen, skal du kun betale topskat, altså de 15 procent mere af det beløb, der ligger over grænsen. Men ligger du under den årlige grænse inklusive feriepengene, undgår du topskatten helt, siger han.

En måde at undgå topskatten på kan være at hæve sit pensionsbidrag, så du indbetaler en større procentdel af din løn til din pension.

Her får du bedst rente

Det er også vigtigt at overveje, hvor meget du får ud af at få pengene udbetalt kontra at lade pengene stå, mener skatteeksperten.

- Hvis du trækker de indefrosne feriepenge ud og alligevel bare lader dem stå på din bankkonto, bør du overveje at lade dem stå i feriefonden. Dermed forrenter pengene sig bedre, idet mange betaler negativ rente eller får nul procent i rente på deres bankkonto.

Herunder kan du se et eksempel på, hvor meget du vil tjene på at lade pengene stå, hvis du har 35.000 kroner til udbetaling på borger.dk.

Eksempel: Så meget kan du tjene Tjek først og fremmest, hvor stort et beløb der står til udbetaling, på borger.dk. Dette eksempel tager udgangspunkt i en person, der har 35.000 kroner til udbetaling i indefrosne feriepenge før skat. Det antages, at du vil få en gennemsnitlig årlig forrentning på fire procent, hvis du lader de indefrosne feriepenge stå.

I dette eksempel regner vi ud fra, at der er 30 år, til man skal på pension.

På 30 år med en årlig forrentning af 35.000 kroner på fire procent, vil din opsparing lyde på 115.000 kroner.

Det skal dog medregnes, at du skal betale PAL-skat af din årlige forretning. Denne skat lyder på 15,3 procent.

Det betyder, at de 35.000 kroner vil give en opsparing på mellem 95.000-100.000 kroner efter 30 år.

OBS! Der er en vis usikkerhed i eksemplet, idet det årlige afkast ikke vil ramme præcis fire procent hvert år. Nogle år vil afkastet være højere, og nogle år vil det være lavere. Kilde: Morten Neumann Jørgensen, skatteekspert, BDO.

På offentlige ydelse

Hvis du modtager offentlig ydelse i år, gælder særlige vilkår, som gør, at det kan være attraktivt at få dine indefrosne feriepenge udbetalt med det samme.

- Er du på offentlig ydelse i år, kan det være en god idé at trække pengene ud, fordi det er besluttet, at pengene ikke modregnes i andre ydelser. Men hvis du lader dem stå, og dermed venter med at få pengene til du går på pension, vil pengene blive modregnet de ydelser, du modtager på det tidspunkt, siger Morten Neumann Jørgensen.

Brug pengene

Overordnet er der flere personlige faktorer, der spiller en vigtig rolle, når du skal tage din beslutning.

Faktorer som alder, indkomst og privatøkonomi - og så er det vigtigt at overveje, hvad man vil bruge pengene på, lyder rådet.

- Det er en god idé at dykke ned i sin privatøkonomi og overveje, hvad man har brug for. Hvis du har gæld, du kan betale af på, er det økonomisk set klogt at udbetale pengene og afdrage på gælden, da der ofte er dyre renter på eksempelvis forbrugslån. Den slags lån skal man forsøge at blive fri for, siger Morten Neumann Jørgensen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) pointerede på pressemødet, hvor han fortalte, at man nu kunne udbetale de indefrosne feriepenge, at baggrunden for beslutningen blandt andet er, at vi skal have gang i den danske økonomi. Det får vi blandt andet, hvis folk bruger penge lokalt og nationalt, og netop den pointe vil skatteeksperten gerne fremhæve.

- Hele årsagen til, at de her feriepenge blev bragt i spil, er, at vi skal booste samfundsøkonomien. Hvis man har muligheden, så hvorfor ikke bruge pengene? Måske skal man bare udbetale pengene og købe det, man har lyst til eller har brug for, lyder det sidste råd.