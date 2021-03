Feriepenge - her er dine muligheder

Dybest set er der tre veje at gå, når det kommer til de indefrosne feriepenge, som bliver mulige at få udbetalt i slutningen af marts.

Lad dem stå hos LD Fonde, som administerer dem, få pengene udbetalt eller få dem udbetalt og så binde dem på en pensionsopsparring.

Eller som Søren Leth-Petersen, økonomiprofessor, Københavns Universitet, opsummerer.

- Man skal tænke mest over, hvilken livssituation man er i, siger han:

- Hvis man har behov for pengene til forbrug, er det fornuftigt at få dem udbetalt. Og hvis man ikke har nogen planer, får man en bedre forretning ud af at lade dem stå.

Argumenter mod udbetaling

Der er en række faktorer, som er værd at tage højde for, hvis man vil have maksimalt ud af sine penge. Betaler du topskat i dag, skal du også betale topskat af feriepengene. Dermed kan der være penge at spare, hvis du forventer, at du tjener færre penge, når du skal til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Til den tid skal du så betale mindre i skat af feriepengene.

Lad pengene blive - Beskatning sker, når du får midlerne udbetalt, og måske er din skat til den tid lavere? - Midlerne bliver udbetalt som en sum. - LD Fonde står for investeringerne. Der er ikke mulighed for individuelle investeringsvalg. - Udbetalingen er uden betydning for folkepensionstillæg. - Opsparingen er uden betydning for efterløn, medmindre du vælger at få den udbetalt mens du er på efterløn. - Årlig pensionsafkastskal trækkes fra en del af afkastet. Vis mere Luk

Samtidig risikerer du at skulle betale negative renter af pengene, hvis bankkontoen i forvejen bugner. Med andre ord kan det bedst betale sig at lade pengene stå, hvis du ikke mangler dem.

- Men hvis man lader dem stå, er de i princippet bundet, til man går på pension, siger Søren Leth-Petersen:

- For mange er det svært at regne ud, om man kommer til at betale topskat i tilbagetrækningen. Men principielt set er regnestykket klart: Det er en afvejning af, om man har mere brug for pengene nu eller senere.

Argumenter for udbetaling

På den anden side er det værd at få pengene udbetalt, hvis du står over for at skulle bruge penge. Nu eller i nær fremtid. Hvis man skal det, er det en måde at få nogle penge, uden at skulle ud at låne med dertilhørende renter. Og i det regnestykke bør skattereglerne ikke afskrække folk, siger Søren Leth-Petersen:

Privat pensionsselskab - Ved udbetaling beskattes feriemidlerne, men til gengæld får man skattefradrag på indskud på rate- og livsvarige pensionsordninger. Der er ikke fradrag ved indbetaling på en aldersopsparing. - Der er loft over, hvor meget du årligt må indbetale på en ratepension eller en aldersopsparing. - Du kan selv bestemme investeringsstrategi, hvis du vælger en ratepension eller en aldersopsparing med eget depot. - Udbetaling fra pensionsordning kan give fradrag i folkepensionstillæg. - Størrelsen på pensionsopsparingen kan give fradrag i efterlønnen. - Årlig pensionsafkastskat trækkes fra afkastet. Vis mere Luk

- Om man skal betale nogle få tusind kroner mere i skat om 20 år, er måske ikke det vigtigste, hvis man virkelig har behov for pengene nu.

Den tredje vej

Endelig er der muligheden for at få pengene udbetalt og så indbetale dem på en pensionskonto.

- Hvis man indbetaler dem til en privat pensionsordning, kan man få dem ud før, hvis man betaler en strafskat. Så det giver en ekstra mulighed, hvis man får behov for dem inden man går på pension. Det ville være en måde at sikre sig, at man kan få adgang til pengene, siger Søren Leth-Petersen:

- Men hvis man først skal bruge pengene, når man går på pension, afhænger valget af, om man tror, at pensionskassen er bedre til at forrente pengene, end LD er. Her drejer det sig om, hvilken risikoprofil investeringerne har. Hos LD kan man sikkert ikke selv vælge risikoprofil, men det kan man hos sit eget selskab.

LD Fonde bekræfter, at risikoprofil ikke kan vælges. Til gengæld har LD Fonde nogle favorable skattevilkår på dele af indbetalingen.

Samfundets interesser

Endelig er der samfundets interesser. Da den Særlige Pensionsopsparing blev udbetalt i 2009, forskede Søren Leth-Petersen i effekterne af den:

- Der fandt vi, at 60 procent brugte pengene, siger han:

- Denne gang er situationen dog lidt anderledes – der har været en udbetaling tidligere. Og så er der mange ting, som man ikke kan bruge pengene på. Så hvis man får pengene udbetalt nu, så man må nok forvente en lidt mindre effekt end i forbindelse med udbetaling af SP-pengene.

Dermed vil pengene ikke blive brugt på eksempelvis kulturelle formål. Og ifølge Søren Leth-Petersen vil folk typisk bruge færre af penge, hvis de ikke bliver brugt med det samme. På den måde havde det været bedre for samfundet, hvis pengene var blevet sluppet fri, når eksempelvis restauranter og koncertsteder igen åbner:

- Hvis man virkelig gerne vil hjælpe de virksomheder, der har det svært, havde det bedste været, hvis pengene blev udbetalt, når disse virksomheder kan sætte deres aktiviteter i gang igen, siger han og peger på, at byggebranchen i forvejen bugner:

- Set nationaløkonomisk havde det været bedre at få pengene hen i de mest trængende erhverv.