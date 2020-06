Feriepenge på vej - men pas på

Finansminister Nicolai Wammen (S) talte glad om sommeris til ungerne, da han præsenterede den nye aftale om udbetaling af tre ugers feriepenge.

Aftale på plads: Så mange penge får du

For den gennemsnitlige lønmodtager vil det svare til omkring 19.000 kroner efter skat, der kan fyres af.

Problemet er bare, at pengene først kommer til udbetaling til oktober måned. Så hvis man ikke lige har pengene stående, så skal man enten trække på kassekreditten - eller ud og låne dem. Og her vil udbydere af kviklån med høje renter med garanti stå med åbne arme.

Privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank opfordrer til, at man tænker sig om:

- Der er selvfølgelig nogle, der har en buffer stående, og de kan jo bare bruge af dem. Så er der dem, hvor kontoen går i nul hver måned, og de har en større udfordring, hvis de vil ud og bruge pengene nu og her på forbrug.

- Du kan vælge at låne pengene, og der skal man huske på, at der selvfølgelig er nogle renter forbundet med det. Og man skal passe på med ikke at betale alt for meget, fordi ellers kan det hele jo blive spist op af renter, siger han og fortsætter:

- Jeg vil derfor opfordre til, at man første opgang tager en snak med sin bank og hører, hvad der er af muligheder for at låne pengene i nogle måneder.

- Hvis man ikke har pengene, så er det jo klart, at det mest optimale for ens privatøkonomi vil være at vente, så man slipper for renter, siger han.

En anden mulighed er i følge Brian Friis Helmer at bruge pengene må boligen.

- Man kan også vælge et klimalån til forbedringer som nye vinduer og isolering af boligen. I øjeblikket er det omkostningsfrit, siger han.

Derfor kommer de ikke nu

Finansministeriet har ikke nærmere specificeret, hvorfor pengene først komme til oktober. I aftalen står der blot:

'En delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler svarende til 3 ugers ferie med henblik på at sætte gang i dansk økonomi. Feriemidlerne vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020. Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om den konkrete udmøntning.'

Beskæftigelsesministeriet meldte dog i sidste uge ud, at de indefrosne feriepenge ikke kan udbetales med det samme, fordi de først er fuldt optjent ved udgangen af august, og derefter skal virksomhederne indberette feriemidlerne, ligesom lønmodtagerne skal have mulighed for at gøre indsigelse.

Ny aftale: Slut med mega-renter

Finansminister Nicolai Wammen(S) garanterer dog, at pengene kommer:

- Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober, siger han.