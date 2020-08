Feriepengene udbetales til oktober

Står det til regeringen, skal danskerne søge om det, hvis de vil have udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge.

Det fremgår af et udkast til regeringens lovforslag, som er offentliggjort på Høringsportalen.

Ritzau erfarer, at pengene bliver udbetalt til oktober.

Folketingets partier blev fredag inviteret til et møde i Beskæftigelsesministeriet til en teknisk gennemgang af lovforslaget, inden det bliver præsenteret tirsdag.

De Radikales beskæftigelsesordfører, Sami Nawa, er efter mødet tilfreds med det, regeringen har præsenteret.

- Vi har bedt Beskæftigelsesministeriet om at undersøge, om pengene kunne blive udbetalt per automatik, så borgerne ikke skulle gennem en ansøgningsproces.

- Det kan teknisk ikke lade sig gøre, og det svar er vi sådan set fint tilfredse med, siger Sami Nawa.

Af lovforslaget fremgår det også, at regeringen ikke vil lade borgere slippe for at betale topskat af feriepengene.

Det er ellers noget, både Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, samt borgerlige partier har ønsket.

I stedet indgår feriepengene som en del af borgerens skattepligtige indkomst. Det betyder, at man betaler skat, som man plejer, og at nogle vil komme til at betale topskat.

Et af de partier, som har ønsket, at det skulle være muligt at undgå at betale topskat af feriepengene, er De Konservative.

- Vi synes, det er vigtigt, at man kan slippe for topskatten, fordi man dermed får flere penge ud at arbejde.

- Det er jo egentlig det, hele øvelsen handler om. At vi skal sikre, at der er så mange midler som muligt, for det er jo det, der skal skabe den nødvendige stimuli, siger partiets beskæftigelsesordfører, Mona Juul, fredag eftermiddag.

Formålet med at udbetale de indefrosne feriepenge er, at lønmodtagerne skal bruge pengene i Danmark. Det skal skabe økonomisk aktivitet og derved give dansk økonomi et rygstød.

Lovforslaget er blevet sendt i høring. Det er, når regeringen spørger en række relevante parter, der kan komme med forbedringsforslag, inden det sendes i Folketinget.

På trods af at borgere skal ansøge om feriepengene, vurderer Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, at størstedelen af pengene nok skal blive udbetalt.

Også selv om det betyder, at nogle vil komme til at betale topskat.

- Vi ved fra tidligere, at danskerne er vældig gode til at søge om feriepenge.

- Jeg er sikker på, at når det kommer til oktober, vil mange sige ja tak. Også selv om de måske ikke vil bruge pengene med det samme, siger hun.