Feriespændte danskere fanget i lufthavn: Frustrerende

Egentlig skulle Dan Jacobi mandag aften flyve til Alanya i Tyrkiet. Planmæssig afgang var 18.30, men tirsdag formiddag sidder han stadig i Billund Lufthavn og venter på at komme afsted.

- Vi er to vennepar, som skulle afsted, men da vi kørte herned i går, fik vi at vide, at det var udsat til 20.15. Da vi kom til Billund fik vi at vide, at flyet er yderligere udsat.

De er kørt fra Aalborg til Billund, og da de kom frem, fik de at vide, at de bare kunne køre hjem igen.

- Men det tager fem timer at køre hjem, så det ville vi ikke være med til. I stedet blev vi indkvarteret på et hotel, men her til morgen kan vi stadig ikke få besked om, hvornår vi skal afsted.

Det er Spies, som de skal rejse med, og på selskabets Facebook-side er adskillige rasende over, at der mangler information om, hvornår de kan komme afsted. Det samme er Dan Jacobi.

- Vi får kun information om, at vi får information senere. Og så får vi igen at vide, at informationen er udskudt. De bør komme ind i kampen.

Lige nu er meldingen, at der kommer information klokken 12.

- Men jeg vil godt vædde med, at det bliver udskudt igen. Det ville klæde dem, om de kom med en klar melding, så de ikke spilder vores tid. Vi skal kun være af sted en uge, så vi vil meget gerne snart have besked, så vi ved, om vi skal blive hjemme, eller hvordan vi skal bruge vores ferie, siger han.

Selskabet har i Billund fået at vide, at det er brandene i Grækenland, som betyder forsinkelserne.

I en mail skriver Carlos Cebrian, produktchef, Spies:

'Vi sidder i øjeblikket i møder med vores flyselskab for bedst at forsøge at løse denne ekstreme situation, der er påstået på grund af en IT-fejl i Rhodos Lufthavn søndag.'

På Facebook skriver Spies:

'Vi kæmper stadigvæk med at finde ledigt fly til jeres rejse og vi har ny info kl. 12.00 som i forhåbentlig har fået at vide på sms.'