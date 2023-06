Ferietrafik: 'Vejene bliver belastet'

Den klassiske kør-selv-ferie. Kø på den tyske autobahn, en varm bil proppet til randen og børn på bagsædet, der hvert minut spørger, hvornår I er fremme.

Hvis du er en af dem, der sætter kurs mod Sydeuropa i bil, er der mange både spændende og knap så spændende ting i vente. Og en af dem er kø ved grænsen.

I en pressemeddelelse skriver Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig, at den tunge ferietrafik og en stor mængde turister, der tager til Danmark for at nyde sommeren, kan give anledning til kø, når feriesæsonen for alvor sparkes i gang.

- Vi har fortsat midlertidig stikprøvevis grænsekontrol, og vi ved, at der desværre kan opstå kø ved grænsen, og at vejene i grænseområdet bliver belastet, når flere tusind billister kører på ferie samtidig. Men vi følger situationen løbende og gør, hvad vi kan, for at lette afviklingen af trafikken, lyder det fra politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest).

Politiet med opfordring

12. maj blev grænsekontrollen omlagt, hvilket har betydet, at efterforskning, analysearbejde og kriminalitetskontrollen er blevet styrket, samtidig med at færre kontrolleres ved indrejse til Danmark.

'Der kontrolleres fortsat ved alle 13 grænseovergange, men der er blandt andet ikke længere stikprøvevis kontrol døgnet rundt ved de tre store østlige grænseovergange i Kruså, Frøslev og Padborg,' står der i pressemeddelelsen.

Derfor har man fra politiets side valgt at åbne to spor og fjerne fartbumpene i Kruså og Padborg i de perioder, der ikke er kontrol, ligesom de løbende har mulighed for at åbne to spor for at afvikle en eventuel kø.

Ved Frøslevgrænsen vil der hele tiden være to spor åbne, og politikredsen opfordrer bilisterne til at benytte begge spor.

- Desværre tror mange, at det højre spor kun må benyttes af lastbiler, men det er ikke tilfældet. Alle må benytte begge spor, og en eventuel kø vil kunne afvikles hurtigere, hvis bilisterne i højere grad vælger at benytte begge spor, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard.