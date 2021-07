Fest og fadøl: Nu er England uden restriktioner

Færre restriktioner fik festglade briter til at stå i lange køer for at feste natten til mandag

Ingen mundbind og masser af pints.

Det er, hvad der står på menuen i England fra natten til mandag, da langt de fleste coronarestriktioner nu for alvor er pakket væk i, hvad briterne kalder 'Freedom Day'.

Blandt de restriktioner der ikke længere er gældende, er afstandskrav, mundbind og hjemmearbejde. Desuden må alle natklubber og barer åbne igen, ligesom alle sportsaktiviteter igen må finde sted.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters håber Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at udfasningen af de mange restriktioner kan få landets økonomi til at buldre frem igen. Han henviser blandt andet til, at 68 procent af den voksne befolkning er færdigvaccineret.

Kæmpe fest

På trods af at genåbningen har skabt debat flere steder, er mange festglade briter glade for endelig at kunne mingle med hinanden igen.

- Jeg har ventet på det her i så lang tid. Jeg elsker at tage på natklub og møde tilfældige mennesker, og det har man ikke kunnet gøre før i aften, sagde den 26-årige videoproducer Gabriel Wildsmith, ifølge Daily Mail, foran natklubben Egg Nightclub i London natten til mandag.

Også de engelske natklubejere har set frem til at få fut i forretningen igen.

- Folk ser virkelig det her som en speciel lejlighed - lidt ligesom nytårsaften. De kalder i aften for frihedsaftenen, siger Terry George, der er ejer af Egg Nightclub i London.

Skaber bekymring hos eksperter

Genåbningen sker, på trods af at England har over 50.000 daglige smittetilfælde, og det skaber bekymring hos nogle at landets førende eksperter.

- Den måde, vi har åbnet på nu, kommer til at give en hurtig stigning i antal smittede, siger professor og medlem af Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours Robert West, ifølge Sky News.

- Jeg mener, det er en fejl at åbne, før endnu flere er vaccinerede. Vi mangler at foretage flere tiltag, end bare at folk er vaccinerede, for at holde os sikre. Det lader til, at regeringen glemmer den side af sagen, tilføjer han.

Samme holdning gør sig gældende for Jonathan Ashworth fra The Shadow Secretary of State for Health and Social Care.

- Jeg synes, det er uforsvarligt, og vi støtter ikke den måde, regeringen bare har smidt alle restriktioner væk på, siger han til Sky News.

Han udtaler yderligere, at han mener, at hjemmearbejde stadig skal være en del af bekæmpelsen af covid-19, og at han er bekymret for, at mandag har været den travleste dag i den offentlige transport i 16 måneder.