Festede og drak for millionbeløb

Ledere og medarbejdere i Center for Dagtilbud og skole i Næstved Kommune har festet og drukket for flere millioner, og regningen blev betalt af borgerne

Der har været fart på hos det administrative personale, medarbejdere og ledere i Center for Dagtilbud og Skoler i Næstved Kommune.

De har nemlig afholdt fester, temadage, personaledage og møder for et millionbeløb de sidste to-tre år.

Det skriver TV2.

Det har tidligere været dokumenteret, at Center for Dagtilbud og Skole de sidste år har haft et massivt forbrug af skattekroner på gavekort på alt fra spa-ophold til hestepasning og hårkure.

TV2's nye aktindsigt afslører dog, at det kun er toppen af isbjerget.

Aktindsigten viser, at både administration samt lederne på skoler og institutioner i kommunen har haft et vanvittigt højt forbrug af penge til alkohol, restaurantbesøg, kurser og fester.

Ifølge TV2 har Næstved Kommune overstreget eller slettet en del i aktindsigten, og det har derfor ikke været muligt at få et samlet beløb.

Det drejer det sig dog om et millionbeløb.

Burde være brugt på børnene

Professor i offentlig ledelse og økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, er rystet over afsløringen.

- Det her viser jo, at man totalt har koblet alt fornuft fra. Det er et meget højt forbrug på alkohol, og jeg mindes aldrig at have set noget lignende før, siger professoren til TV2.

Han hæfter sig blandt andet ved, at der er blevet købt dyre rødvine som Barolo og drinks, når der er blevet holdt møder på hoteller og restauranter.

Han udtaler yderligere, at pengene skulle være brugt på afdelingens kerneydelse, som er børnene.