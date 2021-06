Festglade københavnere pisser, skider og har sex i gårde og opgange

Har du oplevet, at fester i dit beboelsesområde er gået over gevind denne sommer? Kontakt journalisten her.

Solen skinner, og ferien står for døren, men nattelivet er hårdt præget af restriktioner. I kølvandet på det følger flere fester, og det skaber store problemer i gårde, haver og opgange rundt omkring i København.

Ejendomsadministratorerne i firmaet Cobblestone, der ejer en lang række ejendomme ved byens havnekaj, oplever således, at de mange sommerfester er gået langt over gevind.

Det skriver DR.

- Det er sådan, at der bliver både skidt og knaldet i folks haver og opgange. Og der bliver urineret i mængder, der ligner Roskilde Festival, siger administrerende direktør Rasmus Juul-Nyholm til mediet.

- Vi ser beboere, der fraflytter ejendomme, fordi det simpelthen bliver for uudholdeligt. Forestil dig, at du bor i en lejlighed med åben gård og en lille have, og så kommer du hver lørdag og søndag ud til, at folk har tisset og skidt i din have, fortsætter han.

Anderledes sommer

Sommeren i år er anderledes end ellers, fordi natklubber holder coronalukket, og barer og værtshuse lukker tidligere end normalt.

Det får flere til at søge mod områder som eksempelvis Islands Brygge for at holde festen i gang, når beværtningerne lukker klokken 12.

Foruden Cobblestone har DR rettet henvendelse til ejendomsfirmaet Newsec, der administrerer ejendomme i hele landet.

De oplever også en stigning i mængden af blandt andet generende larm, men kender ikke til, at det også skulle dreje sig om urinering op ad bygninger og lignende, skriver mediet.

Hos ejendomsadministratoren Deas oplyser man til DR, at man ikke umiddelbart oplever en markant stigning i antallet af henvendelser fra beboere.

