Festival advarer: Billetsvindler på spil

Lad vær med at købe billetter direkte fra private sælgere.

Sådan lyder advarslen nu fra festivalen Musik i Lejet, som lige nu kæmper med billetsvindel.

Flere personer har betalt for billetter til festivalen via en falsk Facebookprofil, der misbruger Musik i Lejets mailadresse, og de modtager derfor aldrig nogen billetter. På Musik i Lejets Facebookside er der eksempelvis en kvinde, der beskriver, hvordan hun har mistet 3600 kroner på den konto - og efterlyser gode råd til at få pengene tilbage.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vores vurdering er, at det er en svindler, som har oprettet falske profiler og bruger vores afsenderadresse, vores telefonnummer og alt muligt andet. Det er virkelig ubehageligt og frygteligt, for det er lykkedes at stjæle penge fra en masse mennesker, siger formand for festivalen, Peter Maarbjerg til avisen.

Festivalen har advaret mod svindlen via Musik i Lejets Facebookside og er desuden ved at samle materiale sammen til en politianmeldelse af svindleren.

Musik i Lejet bliver afholdt 18, 19 og 20 juli i Tisvildeleje i Nordsjælland. Foto: Anthon Unger

Musik i Lejet beder derfor de mennesker, der henvender sig for at fortælle, de er blevet snydt, om at videresende de mails, de har modtaget fra svindleren.

- Det er en meget ubehagelig oplevelse for de mennesker. Svindleren er aggressiv og skubber på for at få folk til at betale pengene. Men det er fusk, bedrag og rent tyveri, siger formanden videre til avisen.

Festivalen opfordrer folk til selv at gå til politiet, når de er blevet snydt.

Det er ikke første gang, Musik i Lejet døjer med billetsnyd. Og det er i det hele taget et stort problem i koncertbranchen. Derfor er Musik i Lejet også med i Kulturministeriets kampagne #billetblind, der netop handler om at bekæmpe snyd med billetter.

Musik i Lejet understreger, at man kun bør købe billetter via det officielle billetsalg. Også hvis man skal købe billetter af en privat sælger.