Festival i fare for at skrumpe til halv størrelse

Når den sidste øl er drukket, lysene slukket og scenerne pakket ned fra årets Roskilde Festival, går landets største musikarrangement en fremtid i møde med alvorlig pladsmangel.

Store dele af det område, som den enorme festival i dag kan boltre sig på, står nemlig til at blive inddraget over de kommende år, så Roskilde Festival inden for en ikke så fjern årrække kan risikere at være skrumpet til halv størrelse, skriver TV 2 Lorry.

Roskilde Festival med camping og parkering spreder sig nemlig over et område, der er udlagt til indvinding af råstoffer, og inden længe bliver de første områder omdannet til store jordhuller.

Gravemaskiner rykker ind

Dermed rykker gravemaskiner de kommende år ind på mange af de områder, der om ganske få timer bliver til Nordeuropas mest befolkede teltlejr, og omdanner megen morskabs arnested til grusgrave.

Samtidig betyder en lovændring fra 1992, at de områder, som nu skal opgraves, ikke må tildækkes efter endt udgravning. Derfor kan Roskilde Festival ikke genindtage områderne, efter gravemaskinerne har forladt fremtidens grusgrave.

- Vi har en forventning om, at de er i gang med at grave på den vestlige side af jernbanen allerede før 2020, siger Henrik Bondo Nielsen, divisionschef for deltagerdivision hos Roskilde Festival, til TV 2 Lorry.

Over halvdelen

To tredjedele af det område, der den kommende uge huser campingområdet Clean Out Loud sydvest for togskinnerne, står derfor allerede til at være forsvundet næste år.

I Roskilde Kommune bekræfter Lone Plovstrup, chefkonsulent for plan og udvikling, at de nye råstofindvindinger kan få store konsekvenser for Roskilde Festival.

- Fra kommunens side arbejder vi benhårdt på at muliggøre, at festivalen fortsat kan være på det her område. Lige nu står vi over for nogle lidt svære dilemmaer. En konsekvens kan være, at festivalen kan være mindre. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at de kan blive i området, siger hun til TV 2 Lorry.

Pladsmangel

Dermed står festivalen med en tetrislignende udfordring: Hvordan får de plads til et uændret antal gæster på et væsentligt mindre område?

I løbet af de næste 10 til 15 år skal store dele af festivalens camping- og parkeringsområder opgraves med formålet at udvinde grus.

Det betyder, at store dele af landskabet i det nuværende teltområde i fremtiden vil ligne det, man finder i Darup grusgrav vest for Darupvej med sø og stejle skranter.

- Hvis vi ser på arealerne, vi i dag rummer til camping og parkering, breder vi os ud over et areal på cirka 240 fodboldbaner. Og ud af de 240 fodboldbaner, mangler de 140 at blive udgravet, siger Henrik Bondo Nielsen.

Grusgrave siden 1971

Det er langt fra første gang, Roskilde Festival står over for udfordringer med grusgravning i campingområdet. Faktisk har gravemaskiner og festival eksisteret side om side siden 1971.

- Vi har levet med grusgrave al den tid, vi har lavet festival. Men mulighederne og vilkårerne har ændret sig mange gange, fortæller Henrik Bondo Nielsen.

Men de steder, hvor der hidtil er blevet udgravet, har været omfattet af en lokalplan fra 1991, som foreskrev, at alle grusgrave skulle tildækkes efter endt udvinding. På den måde kunne festivalen bruge områderne igen, når gravemaskinerne havde endt grusgravningen.

Men grusgravningen i de områder, som nu skal udgraves, er ikke omfattet af lokalplanen, og en lovændring i 1992 om jordforurening betyder derfor, at områderne ikke må dækkes til igen.

Roskilde Kommune har anmodet Region Sjælland, som er øverste myndighed på området, om en dispensation til, at grusgravene enten må tildækkes efter endt brug, eller at der ikke graves under grundvandsspejlet, så de udgravede områder bliver til søer.

Kommunen forventer svar fra regionen efter sommer.