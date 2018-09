Festival slukker musikken efter 28 år

Esbjerg Rock Festival bliver den seneste danske festival til at lukke ned efter at have bøvlet med økonomien

Sommeren har været hård ved de to danske festivaler Hede Rytmer i Randers og For Evigt i Valby, der måtte dreje nøglen om, allerede inden koncerterne var afviklet.

Esbjerg Rock Festival nåede at afvikle festivalen, inden de har set sig nødsaget til at sige stop, fordi årets festival gav et underskud på en halv million kroner.

Festivalen, der blev afviklet 1. og 2. juni, havde i år besøg af navne som Thomas Helmig, Søren Huss, Mew, Carpark North og Johnny Madsen.

Det er foreningen bag festivalen, der har besluttet at opløse sig selv, fordi de ikke mener, at der er et økonomisk incitament for at drive festivalen videre.

- Det er naturligvis med stor vemod, at vi er nødt til at tage denne beslutning, men omstændighederne gør, at vi ikke ser andre forsvarlige valgmuligheder, siger bestyrelsesformand Carsten Agerbæk i en pressemeddelelse ifølge jv.dk.

Dårligt billetsalg

Årsagen til underskuddet er for få solgte biletter.

- Det er forbundet med store omkostninger at drive en festival, og uden midler kan vi ikke se anden udvej end at lukke og slukke.

Fonden bag Esbjerg Rock Festival forsøgte at få hjælp fra kommunen til at drive festivalen videre, men det har de ikke haft held med.

- Vi har søgt kommunen om støtte til at komme videre efter det første vanskelige år, hvor vi var udfordrede af andre festivaltilbud og en lang række gratis musiktilbud i Esbjerg og omegn, men det er ikke lykkedes at finde de nødvendige midler til at komme videre, derfor står vi, hvor vi gør nu, siger Carsten Agerbæk.

