Fie Laursens selvmordstanker bør være et wake-up call

En ulykkelig sag om influencer Fie Laursens selvmordtanker kan forhåbentlig åbne øjnene for, at vi bør lave medieansvarsloven om. Det skal ikke ske som konsekvens af Fies Instagram-opslag, men fordi det længe har været absurd, at techgiganterne har kunnet snige sig under den ansvarlige radar.

Den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil foreslår, at alle influencers med mere end 5000 følgere, som Fie Laursen, skal sidestilles med traditionelle medier. Retningen er rigtig, men en smule ude af kurs. Det er giganterne bag, der skal ansvarliggøres. Facebook, Twitter og Instagram er udbydere af indhold på lige fod med traditionelle medier. Hvorfor bærer de så ikke samme ansvar? Hvorfor kan de ansvarsfrit viderebringe racistiske, grove, manipulerende, forkerte og selvmordstruede indlæg?

Jeg ved, at jeg vil blive mødt med en mur af argumenter for, at det vil medføre alverdens praktiske problemer at stille techgiganter til ansvar for indhold. Nogle vil mene, det ligefrem vil begrænse ytringsfriheden. Men så begrænser vi jo allerede i dag ytringsfriheden ved at pålægge traditionelle medier at sortere ting fra.

Lad os nyde sommeren og så komme i gang med en ny start for medieansvar. Regeringen bør simpelthen nedsætte et udvalg eller lave et kommissorium for arbejdet med en ny medieansvarslov. Jeg deltager gerne. For der er brug for det, ikke fordi en dybt ulykkelig Fie skrev et indlæg, men fordi vi lever i en tid, hvor de sociale medier er blevet hovedkilden til information for utroligt mange.

God bedring til Fie.