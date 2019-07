Fik 2,5 meter monster på krogen: Tæt på verdensrekord

Helleflynderen vejede 220 kilo - og det varede ca. en time at hive den store fisk ind

Torsdag i sidste uge fik fire lystfiskere fra Sverige deres livs oplevelse, da de fangede en gigantisk helleflynder på 220 kilo, der var 2,5 meter lang. Hvis fisken havde været 16 centimeter længere havde de svenske fiskere slået verdensrekorden. Det var den 72-årige Glenn Jansson, der fik fisken på krogen, men hans tre andre venner hjalp med at få den store krabat ind på skibet.

Det skriver flere medier heriblandt Aftonbladet

De fire svenske venner Glenn Jansson, Anders Jansson, Jocke Höglund og Magnus Härdin var taget til den norske ø Sørøya for at fiske. Og det kommer de aldrig til at fortryde.

(artiklen fortsætter under billedet)

Helleflynderen er 2,5 meter lang og vejer 220 kilo. (Foto: Team Mieko Fishing)

Da Glenn Jansson lige pludselig fik bid steg spændingen nemlig til uanede højder:

- Det var ekstremt heftigt. Jeg havde aldrig drømt om at få et så stort monster på krogen, siger den 72-årige Glenn, der lige som sine andre venner er en del af fiske-foreningen 'Team Mieko Fishing' i Fallun i Sverige.

Glenn og hans tre kammerater måtte kæmpe en hel time for at hevet den gigantiske fisk ombord på skibet.

- Vi forstod ikke i starten, hvor stor fisken egentlg var, siger Magnus Härdin og tilføjer:

- Glenn kæmpede benhårdt med fisken. Den var meget bevægelig og svømmede op og ned hele tiden. Da vi så, hvor stor den var, trådte vi til for at hjælpe Glenne med at hive fisken ind.

For Glenn Jansson var det selvfølgelig en magisk oplevelse at få så stor en fisk på krogen:

- Jeg kommer nok aldrig i mit liv til at fange en så stor fisk igen. Det var som at vinde i lotto, fortæller Glenn.