Fik 380.000 kr. af svigermor

Det er ikke kun Brittas børn, der ifølge anklagemyndigheden har nydt godt af Britta Nielsens svindel.

I retten tirsdag kom det frem, at Britta har overført i alt 380.300 kroner til sin svigersøn Kian Mirzada.

Og ifølge Kians advokat Andro Vrlićm, der selv var tilstede i retten i går, så er hans hans klient faktisk glad for, at beløbet nu er kommet frem.

- Der har tidligere været spekuleret i pressen om, at Kian skulle have modtaget flere millioner fra Britta, men nu kommer det så frem, at politiets tese er, at han har modtaget 380.000 kroner. Og det er jo en lidt anden størrelsesorden.

- Og min klient er selvfølgelig tilfreds med, at det nu er kommet frem, at han ikke har modtaget de her store millionbeløb, som der har været forskellige historier i pressen om, siger han.

I januar i år kom det frem, at Kian er blevet sigtet, fordi anklagemyndigheden mistænker ham for at have gemt betragtelige værdier efter aftale med svigermor. Det er ifølge Andro Vrlić uvist, hvor den sag står eller præcis, hvad han er sigtet for:

- Jeg har tidligere forsøgt at få kontakt med bagmandspolitiet for at få præciseret, hvad den her sigtelse går på. Herunder om man så mener, at nogle af de her 380.000 kroner er noget, han skulle have modtaget uretmæssigt - og der så skulle være en sigtelse for hæleri på dele eller hele der her beløb - men det har jeg ikke kunne få svar på, selv om jeg har rykket i månedsvis.

- Så som jeg ser det, tror jeg ikke, at der bliver en sag mod ham. Når du læser anklageskriftet mod Britta, bliver der taget forbehold for at rejse tiltale mod de øvrige (Brittas børn, red.), men ikke mod min klient. Der er heller ikke nogen konfiskationspåstand i forhold til ham, siger Andro Vrlić.

Hustru fik Range Rover

Kian Mirzada er gift med Brittas Nielsens ældste datter Jamilla, der ifølge anklageren også har nydt godt af svindlen.

I retten kom det frem, at hun har fået overført 1.291.450 kroner fra sin mor. Herudover fremlagde anklager Lisbeth Louise Jørgensen dokumentation for, at Jamilla blandt andet også har fået overdraget en Range Rover Evoque til over 600.000 kroner af sin mor tilbage i 2012.

Jamilla er - ligesom sin bror Jimmy og søster Samina - sigtet for groft hæleri. Hun har hidtil nægtet sig skyldig. I et interview på Kanal 5 i november sidste år forklarede hun blandt andet, at hun troede pengene kom fra en arv.

- Hun siger noget med, at far og jeg har investeret og opsparet, og far har efterladt en stor arv, og det sætter vi slet ikke spørgsmålstegn ved, siger Karina Jamilla Hayat.

Brittas ældste Jamilla har blandt andet fået en Range Rover af sin mor. Foto: Discovery Networks Danmark

Britta Nielsen har i hovedtræk erkendt svindlen på knap 117 millioner kroner. Næste retsmøde i sagen er på mandag 11. november.

Det er uvist, hvornår Brittas tre børn eller Kian Mirzarda skal for retten.

