Fik alvorlig sygdom: Så blev han fanget i billet-kaos

Boe Hartmann Pickering er syg med ALS og kan derfor ikke længere komme til de koncerter, han ellers har købt billetter til. Men det har været umuligt at få fat i Ticketmaster

- Vi magtede det nærmest ikke.

Sådan fortæller 60-årige Boe Hartmann Pickering om sin kamp med at komme igennem til Ticketmasters kundeservice; en månedlang kamp, som først lykkedes, da Ekstra Bladet gik ind i sagen.

Ekstra Bladet har de seneste dage beskrevet, hvordan et utal af danskere har enormt svært ved at komme igennem til Ticketmaster, hvis de oplever problemer med deres billetter.

Flere oplever således at sidde i telefonkø i timevis eller endda slet ikke at kunne ringe op. Forsøger man at sende en mail, bliver man mødt af autosvar - og så kan der gå uger eller måneder, før man hører fra event-giganten - hvis man altså hører noget overhovedet.

Sidder i kørestol

Boe Hartmann Pickering skulle egentlig bare have svar på et simpelt spørgsmål om refusion og havde som så mange andre kunder både sendt mails og forsøgt at ringe til Ticketmaster.

- Jeg havde ringet og skrevet siden april, og Ticketmaster var overhovedet ikke til at få fat i. Det var virkelig frustrerende, fortæller han.

Det hele bunder i, at Boe Hartmann Pickering i slutningen af 2021 blev diagnosticeret med den alvorlige muskelsvind-sygdom ALS.

Det betyder, at han, efterhånden som sygdommen har udviklet sig, i dag døjer med at gå og meget af tiden sidder i kørestol.

Og det går ikke hånd i hånd med at tage til rockkoncert i Forum om en uge.

- Jeg har altid gået rigtig meget til koncerter. Nu har jeg så fået det her problem, og jeg ville bare gerne i kontakt med Ticketmaster for at høre, om vi kunne løse det på en eller anden måde, fortæller Boe Hartmann Pickering.

Måtte droppe anden koncert

Da Ekstra Bladet rettede henvendelse til Ticketmaster i forbindelse med sagen, kom der pludselig andre boller på suppen.

Herfra gik der kun få timer, til event-giganten tog kontakt og endelig fik besvaret hans spørgsmål om refusion.

Og selvom det da er rart endelig at have trængt igennem til Ticketmaster, havde det været endnu bedre, hvis det var sket noget før, fortæller den 60-årige familiefar:

- Vi har allerede for nyligt måttet forære et sæt Kashmir-billetter til vores datter, fordi vi ikke kunne tage afsted og ikke kunne komme igennem til Ticketmaster for at høre, om vi kunne få dem refunderet.

Han undrer sig over, at Ticketmaster skal være så tunge at danse med, når eksempelvis både Aalborg Kongres og Kulturcenter og Nibe Festival meget hurtigt og velvilligt tilbød refusion i forbindelse med andre arrangementer.

- Der er i forvejen rigtig mange ting, vi bøvler med som følge af sygdommen; job, sygehusbesøg og så videre. Og så skulle vi kæmpe med det her oveni, siger Boe Hartmann Pickering.

- Hvad synes du om Ticketmasters kundeservice?

- Jeg synes, at den er ikke-eksisterende. Den fungerer overhovedet ikke.

Beklager

Efter flere interview-forespørgsler har Ekstra Bladet fået tilsendt en skriftlig kommentar fra administrerende direktør i Ticketmaster Jakob Lund:

'Med en branche, der for alvor åbner op igen, og mange fans, som er ivrige efter at komme tilbage til live-begivenheder, har vi i en periode oplevet ekstraordinært mange forespørgsler.

Vi beklager meget, at nogle fans oplever lange svar-tider. Og vi sætter stor pris på fans tålmodighed, mens vi arbejder på at besvare alle forespørgslerne og reducere svartiderne.

Vi arbejder både med kortsigtede og langsigtede tiltag, som kan bringe vores fan-service tilbage på det høje niveau, som vi normalvis har. Jeg forventer derfor, at vores serviceniveau forbedres uge for uge.'

Jakob Lund fastslår desuden, at Ticketmaster har været længe om at svare på Boe Hartmann Pickerings henvendelse:

'Også for længe. Det beklager jeg,' skriver han.