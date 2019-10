Fik anden mands penis: - Bedste beslutning nogensinde

Den amerikanske krigsveteran Ray, der i dag er i 30 års alderen, mistede i 2010 begge sine ben samt hele sin underkrop og sin penis, da han som udsendt sygeplejer i felten i Afghanistan trådte på en vejsidebombe. Eksplosionen, der ændrede Rays liv, fandt sted, efter at hans deling netop var blevet udsat for et baghold fra Taliban-soldater.

Men efter at en mand, der havde doneret sin penis til læge-videnskaben, døde i år 2018, fik Ray livslysten og håbet tilbage. Han fik nemlig kort efter tilbudt en organ-transplantation og fik transplanteret den afdøde mands penis til sin egen krop. Ray blev dermed en af de første i verden med en vellykket operation af den art.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, MIT Technology Review og Newsweek

Model-billede af det mandlige kønsorgan. Ray fik transplanteret en anden mands penis på sin egen krop. (Foto: Shutterstock)

Første gang nogensinde: Mand får helt ny penis - og den virker

- Det er mit livs bedste beslutning, siger Ray til det amerikanske medie MIT Technology Review.

I årene efter episoden med vejsidebomben, der nær havde dræbt Ray, lærte den unge amerikaner at gå med proteseben. Det var en ekstremt hård tid for Ray. Og følelsen af ikke at have en penis var tæt på at knække krigsveteranen, der på et tidspunkt også overvejede at begå selvmord.

- Jeg havde fået en af den slags meget alvorlige skader, der er ekstremt stressende og får dig til at tænke. Hvorfor skal jeg egentligt fortsætte med at leve?, fortæller Ray til MIT Technology Review.

Men allerede i 2013 kom Ray i kontakt med plastikkirurgen Richard Redett ved John Hopkins Medicine i den amerikanske by Baltimore, der mente, at Ray var den ideale patient til at gennemgå en testikel- og penistransplantation. Blandt andet fordi Ray stadig havde et fungerende urinrør.

Operationen varede i 14 timer

I 2018 blev Ray den fjerde mand i verden, der har gennemgået en testikel- og penistransplantation. Indgrebet var muligt på grund af en afdød donor, hvis penis blev lagt på is umiddelbart efter hans død. Herefter blev hans penis transporteret til et sygehus, hvor 25 kirurger begyndte på den komplicerede operation af Ray, der sammenlagt varede i 14 timer.

For en uge siden forklarede Ray til mediet, MIT Technology Review, at han nu 18 måneder efter operationen næsten har fået en normal følelse i sin nye penis. Han kan både få erektion samt urinere.

Ray, der tidligere har været meget privat og diskret omkring sin tranplantation, fortæller, at han valgte at gå ud offentligt med sin historie, fordi han gerne vil oplyse andre krigsveteraner om mulighederne, hvis de skulle komme i den samme situation.

- Jeg fortryder på ingen måde operationen. Det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Det er virkelig noget, der har gjort mig hel igen som person, siger Ray til MIT Technology Review.