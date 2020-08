Fik banket et knæ op i sit ansigt tre gange: Hadforbrydelser er stadig et problem

En aften var Bjarke Charlie Serritslev i byen med nogle venner på den københavnske LGBT+-bar Cosy Bar.

Der møder han en fyr, som han flirtede med. Sagde noget kækt til.

- Ad, lyder svaret. Kort, men budskabet var tydeligt.

Bjarke Charlie Serritslev, der er kommunikationschef og standupkomiker, blev chokeret. De to diskuterer, indtil dørmanden kommer og fjerner dem fra hinanden.

Da han forlader baren, kalder fyren ham hen. Han er venlig i sin tone. Måske vil han undskylde for sin reaktion.

Men i næste øjeblik tager han fat i Bjarke Charlie Serritslevs hår med den ene hånd, trækker ham ned og banker sit knæ op i ansigtet på ham tre gange.

Det er langtfra det eneste overfald, Bjarke Charlie Serritslev har oplevet. Det er et problem og vigtigt at tale om, mener han. Foto: Emil Agerskov

Ingen sikre steder

Det er tre år siden, det skete, men er kun én ud af en lang række fysiske og verbale overfald, som queer-personen har oplevet gennem sit kun 32 år lange liv.

- Det føltes virkelig som et overgreb. For det er jo på Cosy Bar, det sker. Det er mit sted. Det er mit safe space.

- Jeg kan ikke bare flirte alle vegne, som andre kan. Det er der, jeg kan det. Og der kan jeg ikke engang være i sikkerhed.

Københavns årlige regnbueuge

På Twitter har Bjarke Charlie Serritslev tirsdag delt en lang række oplevelser med verbale og fysiske overfald.

Baghold, slag og chikane: Læs nogle af episoderne her Bjarke Charlie Serritslev delte tirsdag på Twitter en lang række episoder, hvor han har oplevet hadforbrydelser og chikane. Han skriver, at dette blot er et udsnit af de oplevelser, han har haft som LGBT+-person. 'Engang var jeg på vej gennem Larsbjørnsstræde mod Cosy (LGBT+-bar i København, red.) med to veninder. Vi blev antastet af en gruppe på 10-12 unge. Jeg endte med flækket øjenlåg og hjernerystelse.' 'Da jeg boede i Vejle, lokkede en “veninde” engang mig i et baghold, hvor en gruppe fyre tæskede mig for at være bøsse.' 'Engang på Cosy tog en fyr fat i kæben på mig med en hånd og hold hårdt fast, mens han kiggede mig i øjnene og sagde, “du lever i synd, og Gud vil straffe dig”.' 'Engang på en bytur trak en fyr mig i håret og tvang mig til at kysse hans sko og undskylde for, at jeg var homo.' 'Engang gik jeg med en veninde på pigetoilettet, og gik ind i en bås med hende - havde det ikke så komfortabelt med herretoiletter. Da vi kommer ud har en pige hentet sin kæreste, fordi sådan en som mig ikke må være der ude. Jeg blev tildelt flere knytnæve slag i ansigtet.' 'Engang på Jelling Festival var der en gruppe mænd, der råbte kommentarer som “bøsse”, “pige” og “trans”. Jeg vendte rundt på hælen og spurgte, om der var et problem. Jeg endte med at flække læben og få slået noget af mine fortænder ud.' 'Da jeg var 17 år, tilbragte jeg en nat i detentionen for at have smadret en rude på et konkursramt diskotek. I politibilen på vej til stationen spørger betjentene blandt andet “om sådan nogen som mig ikke plejer at have kjole på?”.' 'Da jeg var yngre elskede jeg at komme på stadion. Men med tiden blev homofobiske tilråb henvendt mod udehold eller deres fans for meget. Jeg turde ganske enkelt ikke komme mere.' 'Da jeg lige var flyttet til København, tog jeg et par gange på Strøget. Hver eneste gang var der nogen, der endte råbte forskellige versioner af bøsse, pegede eller bare gloede. Jeg tager aldrig på Strøget mere, med mindre jeg skal igennem af en eller anden grund.' 'På et diskotek i Horsens blev jeg trukket ud i håret og smidt på gaden med kommentaren “bøsser hører ikke til her”. Personen var dørmand.' 'Forleden gik jeg gennem Blågårdsgade med mavebluse. Jeg blev råbt af tre gange. Blandt andet “Rotte” og “bøssesvin”. Så jeg bandt blusen ned igen.' 'Engang aftalt et møde med en fyr online. Da jeg mødte op, nåede jeg at opfatte, at det var et bagholdsangreb. Jeg kendte ikke personerne, men alle alarmklokker ringede, da jeg så gruppen samme sted, som mødet var aftalt. Jeg løb hele vejen hjem med nøglerne mellem knoerne.' 'Da jeg var teenager var jeg og min forældre udsat for telefonterror gennem flere år, hvor en gruppe drenge ugentligt, til tider dagligt, ringede og spurgte om “trans-Bjarke” var hjemme, om der var kjoler, de kunne låne etc.' 'Til priden for et par år tilbage holdt vi som optakt vores årlige kjolebrunch i en vendindes baggård. Alle havde kjoler på. Festen sluttede da vi blev overfaldt af en gruppe drenge på 10-12 år, der kastede sten efter os. Min veninde blev ramt i hovedet.' 'En dag jeg er med 5a hjem fra arbejde, sidder der en gruppe unge fyre bag mig. Som åbenlyst taler om mig. Da jeg går ud af bussen spytter/snotter flere af dem efter mig - og rammer.' 'Første gang jeg blev konfronteret med min seksualitet/ mit køn var i børnehaveklassen. Vi delte skolegården med førsteklasserne. “Du opfører dig som en pige”, sagde han og slog mig. Han var efter mig det meste af min skoletid.' Kilde: Bjarke Charlie Serritslev (@BjarkeCharlie) på Twitter Vis mere Luk

For det er Pride Week i København. En uge, hvor manges øjne vender sig mod LGBT+-miljøet. En uge, hvor han føler, at der bliver lyttet mere.

Hvad betyder LGBT+? 'LGBT er en international betegnelse, som dækker over lesbiske, bøsser (gay), bi- og transpersoner. Når man skriver + efter bogstaverne er det for at inkludere flere grupper. LGBT + bruges her om den store mangfoldighed af personer med en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end cisheteroseksuel. Cisheteroseksuel er betegnelsen for dem, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn og identificerer sig med det køn, de fik ved fødslen.' Kilde: LGBT.dk Læs om alle begreberne i deres LGBT-ordbog her.

Under normale omstændigheder ville gaderne være fyldt med mennesker, regnbueflag og kærlighed. Med parade, glimmer og musik.

Men coronavirussen har gjort det svært at afholde fester, og mange af deltagerne til Copenhagen Prides arrangementer sidder hjemme og følger med i, hvad der sker på Rådhuspladsen online.

Eller Pride Square, som det er blevet omdannet til denne uge.

Bjarke Charlie Serritslev gør, hvad han kan for at deltage i debatter og arrangementer om problemerne for LGBTI+-personer. Det er en måde at råbe politikerne op på. Foto: Emil Agerskov

- Det er vildt at gå med alle de her oplevelser inde i sig.

- Da jeg begyndte at sidde og tænke over det i dag (i tirsdags, red.), dukker det hele op. Til daglig er det jo bare en følelse indeni. Men der er jo mange af den her slags situationer, når jeg først begynder at tænke tilbage.

Pride Week er en anledning til at tale om de problemer, han oplever. Men han ville ønske, at det ikke kun var for en uge. For følelserne, som overfaldene efterlader, kan mærkes hele året.

- Jeg håber bare, at ved at blive ved med at fortælle det, blive ved med at råbe det, vil det på et tidspunkt skabe nogle forandringer.

Ifølge en rapport fra EU har 29 procent af alle danske LGBT+-personer oplevet chikane. Otte procent har oplevet fysiske og/eller seksuelle angreb for at være en LBGTI+-person.

Til gengæld er det kun hver femte, der anmeldte det seneste fysiske eller seksuelle overgreb til politiet.

Bjarke Charlie Serritslev har ikke meldt sine overfald til politiet. Han fortæller, at han ikke føler sig tryg ved at skulle tale med dem om det.

Danmark er ifølge EU's rapport et foregangsland på langt de fleste statistikker. Men problemerne er der, fortæller Bjarke Serritslev.

Debatten er altid symbolsk

I dansk politik bliver LGBT+-miljøet ikke inviteret med indenfor, mener han.

- Jeg bliver glad, når jeg ser regnbueflagene. Men resten af året er de ligegyldige. Man tager aldrig rigtig fat ved roden, siger han.

Tirsdag var han ordstyrer til Pride Weeks debat om non-binæres juridiske rettigheder. Foto: Emil Agerskov

For de unge LGTB+-personer håber han, at tingene kommer til at forandre sig.

- Jeg har oplevet så meget dårligt, at det efterhånden er blevet normaliseret for mig, fortæller han.

- Sådan er det bare, tænker jeg altid. Jeg er blevet traumatiseret og har døjet med depression. Løbet er kørt for mig.

Bjarke Charlie Serritslevs budskab til de unge er klart.

- De skal passe på sig selv. Jeg ville ønske, at det ikke var sådan. Det er det bare.

- Men de skal også stå ved sig selv, og de skal blive ved med at kæmpe for retten til at være sig selv.