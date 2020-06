Fik coronabøde på 10.000: - Sødeste ven …

Virksomheden Dansk Farmaceutisk Industri blev straffet med en bøde på 10.000 kroner, efter virksomheden på Facebook-profilen Berthelsen Naturprodukter skrev:



’Forbered din krop bedst muligt mod virus. Spis vitaminer der booster dit immunsystem. Bl.a. C-vitamin, D3, Selen, A-vitamin, Jern og B12-vitamin. Vask hænder og brug håndsprit.'



- I har fået en bøde for at have reklameret ulovlig for noget kosttilskud …



- Det er en af vores unge social-media-medarbejdere, der lige kom til at skrive noget forkert, og han har ikke så meget erfaring.



- Jeg har 40 års erfaring, men jeg kan ikke være alle steder, og så er der nemt for Fødevarestyrelsen, der kun kontrollerer de firmaer, de kender i forvejen, siger Gitte Pedersen, der ejer firmaet med sin familie.



- Dit firma havde et overskud på 8,5 millioner kroner før skat sidste år. Behøver I virkelig at vildlede for at tjene mere?



- Ved du hvad? Jeg synes, at du skal ringe og spørge Novo Nordisk, om de holder sig for fine til at få en bøde i USA på 366 millioner kroner, fordi de har skjult, at deres nye produkt er kræftfremkaldende.



- Hvad er det egentlig, du gerne vil vide?



- Jeg vil gerne vide, hvordan I kan finde på at drive den slags bondefangeri?



- Er det bondefangeri? Du ved ikke noget som helst om det. Det er problemet med journalister.



- Jeg har 40 års erfaring på området, og hver gang, jeg har villet fortælle noget om tilstandene i Danmark, er det for komplekst, og så vil ingen journalister vide noget om det.



- Jeg synes, at det er meget simpelt: Myndighederne har givet dig en bøde, fordi dit firma har brudt reglerne …



- Sødeste ven. Du er et menneske, ikke? Har du nogensinde begået en fejl? Det gør vi alle sammen. Det er ét skide ord, der stået på en hjemmeside, fordi en ung medarbejder har begået en fejl.