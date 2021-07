Fik deres penge tilbage efter 451 dage

Det har været en sej kamp for Mette Bundgaard og Morten Swensson fra Silkeborg for at få de penge tilbage, som de havde betalt for en rejse sidste år – som rejseselskabet Detur selv aflyste.

- Det er dejligt at få det afsluttet. Det bliver ligesom ved med at køre i hovedet, indtil man får en afklaring, siger Mette Bundgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

I april sidste år skulle parret have været på ferie til Tyrkiet lidt uden for Alanya. Men rejseselskabet Detur aflyste rejsen den 21. marts 2020.

I mailen stod der, at de ville få deres penge tilbage i løbet af 14 dage.

- Vi havde to muligheder – enten kunne vi få en ny dato eller få pengene retur, har Morten Swensson tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Parret valgte at få de i alt 10.731 kroner refunderet. Men det skulle tage næsten halvandet år og et utal af mails frem og tilbage, før de fik pengene.

- Vi har kørt en sag via Fogedretten. De afgjorde sagen, og så fik Detur brev om, at de var dømt til at skulle betale, og det har de så gjort, siger Mette Bundgaard.

Parret har den 29. juni modtaget penge for rejsen og omkostningerne i forbindelse med sagen i Fogedretten fra Detur – i alt 11.756 kroner.

Alligevel vil parret fraråde andre at bruge rejseselskabet.

- Vi vil helt sikkert fraråde andre fra at bruge Detur. Jeg synes ikke, vi har fået en ordentlig behandling. De svarer ikke på mails, og kører den helt ud til kanten, siger Mette Bundgaard.

Parret fra Silkeborg er langt fra de eneste, som har haft et mellemværende med Detur. I flere Facebookgrupper skriver folk om lignende oplevelser med rejseselskabet.

Få overblikket: Her kan du rejse på ferie.

I den lukkede gruppe 'Kampen mod Detur' er der 456 medlemmer, og en anden gruppe har over 700. Ifølge Mette Bundgaard har flere andre også fået deres penge igen via Fogedretten.

- Der begyndte at tikke flere og flere beskeder ind fra folk, som havde været i Fogedretten, som havde fået deres penge, siger Mette Bundgaard.

Tilbage i marts, da TV2 ØSTJYLLAND først fortalte om de mange utilfredse kunder, svarede Detur i en mail, at årsagen til de mange sager var både på grund af coronaepidemien, som presser branchen, og fordi Detur var blevet overtaget af et nyt selskab i september 2020.

- I den store proces kom det frem, at der var en masse sager, som ikke var blevet behandlet fra kunder. Vi vurderer det skete på grund af en menneskelig fejl, skrev Press Contact hos Detur, Tim Åström, i en mail til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i marts.

Han oplyste også, at alle som havde ret til at få penge tilbage fra Detur, nok skulle få dem igen.

- Situationen med udestående midler er noget, ingen er ”glade for”. Hverken Detur eller vores kunder, og heller ikke nogen af vores kollegaer i denne branche, skrev Tim Åström.

Nu skriver Detur i en ny mail:

- Detur har administreret alle refunderinger og overlevet den værste krise i branchen siden 2. verdenskrig. Fremtiden for Detur er meget lys, og krisen har formet os stærkere, skriver Press Contact hos Detur, Tim Åström, i en mail på engelsk til TV2 ØSTJYLLAND.

I forhold til om kunderne fremover kan have tillid til Detur, svarer han følgende:

- Hvorfor skulle Detur ikke være troværdig? Der er virksomheder i branchen, som har ”ducked away' fra problemerne, og lavet tekniske foranstaltninger for at rejse sig næste dag, og efterlader gælden ubetalt. Det gjorde Detur ikke, vi stod over for vores problemer, og gjorde det rigtige for vores kunder og partnere, skriver Tim Åström.

Han skriver, at det er pandemiens skyld, at det har taget så lang tid at udbetale pengene til kunderne.