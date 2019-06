Fik dødstrusler for at skyde sjælden giraf: Den smagte fantastisk

Den kvindelige storvildtjæger Tess Talley taler nu ud et år efter, hun blev udsat for voldsomt nethad

For ca. et år siden gik de sociale medier fuldstændig amok i store dele af verden med hadefulde angreb mod den 38-årige amerikanske storvildtjæger Tess Talley, fordi hun havde lagt et billede ud på facebook, hvor hun stolt poserede foran en død giraf, som hun netop havde skudt i Sydafrika. Blandt de hadefulde angreb var der oven i købet dødstrusler.

En person skrev blandt andet:

'Jeg håber du dør en forfærdelig blodig død'.

En anden skrev:

'Jeg håber Tess Talley vil dø på den værst tænkelige måde'.

Men nu melder Tess Talley ud til den amerikanske tv-station CBS, at hun på ingen måde fortryder, at hun skød den sjældne giraf i Sydafrika. Hun indrømmer også, at hun efter sit drab på giraffen var med til at spise det store sjældne dyr.

- Den smagte fantastisk.

Det skriver flere medier heriblandt CBS

Tess er stolt over at have dræbt giraffen. Det viser hun også tydeligt her. (Foto: Privatfoto)

I et interview med den amerikanske tv-station CBS i går forsvarede Tess Talley sin store kærlighed for jagt.

'Dyrene bliver sat ud, så vi kan høste dem. Vi spiser dem også.', fortæller Tess.

I forbindelse med interviewet så man i øvrigt optagelser, hvor Tess var på jagt i USA, og her skød hun en gnu på en storvildt-ranch i Odessa i Texas.

Og på optagelserne viste hun også et gevær-etui frem, som hun havde fået lavet af skindet fra den giraf, som hun skød i Sydafrika.

- Jeg har også fået lavet en masse flotte pudebetræk af giraffens skind. Og alle elsker mine pudebetræk, siger Tess med et stort smil.

Jeg er stolt over at være jæger

Som afslutning på interviewet siger Tess:

'Jeg er stolt af at være jæger. Jeg er stolt af at jage. Og jeg er stolt af, at jeg har skudt den giraf.

Der er mindre end 100.000 giraffer tilbage på det afrikanske kontinent. Derfor chokerede det også dyrevenner i hele verden, da Tess sidste år poserede med den dræbte giraf.

Iris Ho, der holder øje med trofæ-jægere gennem organisationen 'Human Society International', sagde dengang følgende om sagen:

- Det er chokerende, at nogen kan glæde sig over at dræbe et så smukt og yndefuldt dyr som giraffen.