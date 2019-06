Fik et par uger at leve i - nu har han fejret fem års fødselsdag

Mens hun var gravid, fik amerikanske Hannah Peters at vide af lægerne, at hendes kommende søn led af en eller anden form for væksthæmning.

To dage efter Jude Sullivan Peters blev født, fik han konstateret rhizomelic chondrodysplasia punctata (RCDP) - en sjælden sygdom i hjernen, der også giver en form for dværgvækst.

Jude Sullivan Peters blev født med en sjælden form for dværgvækst. Han elsker sit liv og har smilet hver dag i sit overraskende lange liv, fortæller hans mor. Foto: Media Drum World

Media Drum World

Hannah Peters og hendes mand, Sully, fra North Carolina, blev med det samme bedt om at forberede sig på det værste. Lægerne mente ikke, at lille Jude ville overleve mere end maksimalt to uger.

Han måtte allerede i sine første uger gennemgå flere operationer, og skulle have mad gennem en sonde.

Her får Jude et kys af sin far, Sully, da han fejrede sin fem års fødselsdag på hospitalte med balloner og serpentiner.

Jude Sullivan Peters på sin femårs fødselsdag.

Jude Sullivan Peters og hans mor, Hannah Peters.

Men på mirakuløs vis lykkedes det den lille dreng at trodse alle odds og læge-gisninger.

17. april 2019 fejrede han sin fem års fødselsdag.

- Jude er afhængig af sin kørestol, men på trods af alle de medicinske udfordringer, han har kæmpet med, og stadig kæmpet med, er Jude fyldt med en stor glæde. Han elsker at møde nye mennesker, og smiler hver eneste dag, fortæller Hannah Peters, der også deler Judes historie på både Instagram, Facebook og på sin blog.

Kommer aldrig til at gå, tale eller spise

Det gør hun, fordi hun håber, at det kan hjælpe med at sprede opmærksomhed omkring sjældne sygdomme som Judes.

- Det allersværeste var at høre om levetiden for RCDP-børn og at vide, at han aldrig ville komme til at gå, tale eller spise selv, siger Hannah Peters til Media Drum World.

Foto: Media Drum World

- Sådan et handikap er hjerteskærende for enhver forælder - de seneste fem år har været fyldt med op- og nedture.

Hun får ofte henvendelser fra folk, som fortæller, at Judes historie har inspireret dem og bragt dem glæde.

- Vi føler os velsignede, fordi Judes historie har haft sådan en positiv påvirkning. Vores håb med at dele vores historie er, at alle kan få den samme glæde som Jude.

Foto: Media Drum World

Jude Sullivan Peters' sygdom betyder, at han er meget modtagelig overfor bakterier og derfor let bliver syg. Desuden påvirker tilstanden hans neurologiske system, vejrtrækningen og fordøjelsen, og har også givet ham misdannelser på skelettet.

Foto: Media Drum World

Hans femårs fødselsdag, som ingen ved hans fødsel turde håbe på, at han ville komme til at opleve, blev fejret på hospitalet med balloner og serpentiner. Og for et par dage siden delte hans familie en video fra en ekstra fødselsdag, hvor Jude Sullivan Peters blev fejret af en masse gæster hjemme i haven.

