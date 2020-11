Fik forsamlings-bøde: - Jeg har ondt i maven

Ole Bjørn Binding er frustreret over, at politiet valgte at udstikke bøder for overtrædelse af forsamlingsforbuddet til en fest i Odense

29 personer, der blev sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet ved en fest i Odense lørdag aften, kan se frem til en bøde på 2500 kroner.

En af dem er kunstneren Ole Bjørn Binding, der fortæller, at der var tale om en halloween-dansefest med salsa-musik i et lejet selskabslokale.

Han er stærkt kritisk over, at ordensmagten valgte at fylde bødeblokken, og fortæller, at folk reagerede kraftigt.

- Jeg sidder også og har ondt i maven. For mange af os har ikke penge til det. Det er voldsomt at få en bøde på så meget, siger han og tilføjer, at livemusikken allerede var stoppet, og folk på vej hjem, da politiet kom til.

Ole Bjørn Binding var en af de festdeltagere, der fik en bøde for at overtræde forsamlingsforbuddet lørdag aften. Her ses han ved en tidligere lejlighed. Privatfoto

- Jeg synes, at de skulle have rost os, smilet og sendt os hjem. Det handler kun om formynderi, siger han og sætter dermed ord på den frustration, nogle føler over restriktionerne.

- Hvad skal vi ellers lave i den her corona-tid? Den slags gør, at man bliver glad og levende, siger han.

Ifølge Fyns Politi fik de ved 22-tiden en anmeldelse om musik til ulempe i det centrale Odense.

Politi stopper fester i hele landet

- Vi reagerer på henvendelsen og konstaterer, at der i lejede lokaler i Kronprinsensgade bliver holdt en fest med 29 personer inklusive et liveband, siger vagtchef Henrik Strauss.

- De havde gjort tiltag for at dele festen op ved at inddele sig i grupper, der sad ved særskilte borde. Men det ændrer ikke ved, at der var 29 personer i et lokale, som vi mener var en forsamling, og derfor er de blevet sigtet, siger han.

Forsamlingsforbuddet blev i mandags sænket fra 50 til 10 personer. Men Ole Bjørn Binding mener, at der var tale om en privat fest, fordi den var lukket - på trods af at den blev holdt i et lejet selskabslokale.

- Kendte du alle, der var med til denne fest?

- Ja, stort set. Og jeg vil ikke sige, at det er en fest på den måde, du kalder fest. Det er mere en komsammen med venner i et privat selskabslokale.

Privatfoto

- Politiet skal jo håndtere situationen ud fra de gældende restriktioner med en maks. på ti personer ...

- Jo, men i stedet for at være regelret skulle man kigge på menneskeligheden, siger Ole Bjørn Binding, der kalder sig selv heksedoktor og generelt ikke giver meget for regeringens måde at håndtere corona-situationen, forsamlingsforbud og maskekrav på. Han tyer mere til det, han kalder 'gammel lægekunst'.

- Vi lægger alle bånd på os selv for at komme den virus til livs. Hvorfor skal vi gøre det, hvis I ikke gør?

- Det gør vi også. Vi passede på hinanden. Når vi rejste os op, havde vi masker på. Og der var lavet optegninger på dansegulvet med buer, så man ikke overtrådte og kom for tæt på hinanden. Det var stille og roligt, siger han.

Reglerne for forsamlingsforbud er på trods af Ole Bjørn Binding uenighed klare på området for, hvorvidt det er tilladt at holde fester i lejede lokaler med mere end ti personer.