Fik gangster-tattoo: - Har svært ved at få job

En 31-årig tidligere gangster har via træning vendt sit liv på hovedet. Alligevel gør hans fortid, at han har svært ved at finde job

Nok kan man sætte sit liv i en ny retning, men nogle 'ar' forsvinder aldrig.

Sådan er det også for den tidligere kriminelle gangster 31-årige Puk Kireka fra Napier i New Zealand.

I 2008 kom han første gang i fængsel, mens han siden også har måttet afsone en treårig dom for voldsrelaterede anklager.

Siden 2016 har han imidlertid været på fri fod og fortæller, at han i dag 'ikke længere tager stoffer' og har fået 'vendt sit liv på hovedet'.

- Jeg ved, det bliver svært at få et job med mine tatoveringer, siger Kireka til lokalavisen Hawke's Bay Today med henvisning til det gigantiske 'notorious', han har tatoveret i ansigtet.

Tatoveringen i original. Foto: Privat

De har talt med ham i forbindelse med hans bedrifter for det lokale rugbyhold Tametea.

- Jeg vil altid være en gangster, men det er vigtigt at vise, at man kan have en sund livsstil alligvel. Mit håb er, at jeg kan få andre med på vognen, siger han.

Til trods for publikums skeptiske blikke, har Kirekas vist sig som en profil for det lokale rugbyhold. Foto: Privat

Færdig med stoffer

Kirekas, der desuden er far til tre børn, var tidligere afhængig af metamfetamin.

Han fortæller dog, at han ikke har taget stoffet siden sit sidste fængselsophold, mens han også har tabt 31 kilo, siden han mødte cheftræneren for Tametea Levi Armstrong i 2017.

- I bund og grund ønskede jeg bare at blive sund. At føle mig sund og se godt ud. At møde Levi har hjulpet mig med vende mit liv på hovedet. I stedet har jeg nu bevist, at jeg kan være en inspiration for bøller hele landet over, siger han.

I fremtiden håber Puk Kireka at arbejde indenfor sportverdenen.