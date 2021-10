Fik hængt plakater op i haven: Ulovligt at fjerne dem

Der har været rift om lygtepælene, siden kommunalpolitikerne lørdag fik lov til at sætte valgplakater op.

Faktisk så meget, at et par Venstre-folk har hængt deres plakater op på en pæl i John Ib Jensens forhave i Hemmet, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lygtepælen er ganske vist kommunal, men den er placeret på John Ib Jensen private grund, og her havde Venstre-folkene altså ikke spurgt, om de måtte gå ind. Fjernede han dem, var det hærværk. Sådan lød melding fra politiet, da han henvendte sig for at få dem fjernet.

- Først gik jeg til kommunen, men de sagde, at jeg skulle gå til politiet omkring valgplakaterne. Men de sendte mig tilbage til kommunen, fortæller John Ib Jensen til Ekstra Bladet.

Hærværk at fjerne dem

Hos politiet spurgte John Ib Jensen, om han ikke bare selv kunne tage dem ned og brænde dem, så han slap for at se på dem.

- De sagde til mig, at det var hærværk, hvis jeg selv pillede dem ned, så jeg kunne intet gøre. Jeg prøvede også at tage fat i borgmesteren, men det var ikke muligt at snakke med ham, siger John Ib Jensen.

Først da John Ib Jensen gik til Ringkøbing-Skjern Dagblad kom der skub i sagerne. Her meddelte lokalformand for Venstre Michael Dansbo, at plakaterne ville blive fjernet onsdag eftermiddag.

- Jeg er da glad for, at de ikke længere hænger på min grund, men havde de spurgt først, havde jeg da været mere venligt stillet over for for plakaterne, siger John Ib Jensen.

Én ting er helt sikkert: John Ib Jensen kommer ikke til at sætte sit kryds ved Venstre 16. november, efter de har hængt valgplakater op i hans forhave.

Lokalformand for Venstre Michael Dansbo ønsker ikke at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

