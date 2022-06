Fik ikke lov at stemme: - Jeg føler mig svigtet

Har du oplevet noget lignende? Kontakt journalisten her.

Valg og folkeafstemninger er kendt som demokratiets festdag.

Men ikke alle borgere fik muligheden for at sætte deres kryds, da danskerne skulle stemme ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Tre beboere på Bofællesskabet Postens Vej, der ligger i Brejning udenfor Vejle, havde bedt om at stemme i eget hjem, hvilket er normal procedure på bostedet, men de ansvarlige fra valgstedet dukkede aldrig op.

19-årige Sascha Hansen, der til daglig bor på Postens Vej, var en af dem, der ikke fik mulighed for at afgive sin stemme.

- Jeg følte mig svigtet. Jeg regnede med, at de ansvarlige fra valgstedet ville komme og indhente stemmerne på bostedet, men de kom aldrig, siger hun.

Sascha lider af autisme og flyttede derfor ind på Postens Vej i Vejle sidste år.

I fællesskab med bostedet og kommunen havde hun aftalt, at hun kunne afgive sin stemme i sit eget hjem. Det samme havde to andre beboere på Postens Vej, som derfor heller ikke fik afgivet deres stemme.

Systemet fungerer ikke

Nicolai Thomsen er pårørende til Sascha Hansen, og han ærgrer sig over hændelsen. Han mener ikke, at det nuværende system fungerer optimalt.

- Det gør mig meget ærgerlig. Jeg synes ikke, at demokratiet fungerer optimalt på den her måde, hvis der er nogen, der ikke får lov til at stemme.

Nicolai blev meget overrasket over, at hans svigerinde ikke havde fået muligheden for at stemme, på trods af at hun havde ønsket det.

- Jeg går ud fra, at de, der skal og kan stemme i Danmark, kan få lov til det. Det går man da ud fra, fordi det er ens demokratiske ret, siger han.

Kommune erkender fejl

Bofællesskabet Postens Vej er en del af den sydlige valgkreds i Vejle Kommune.

Derfor var det repræsentanter fra valgstedet på Læringscenter Brejning, der skulle have indhentet stemmerne fra beboerne på Postens Vej.

Kristinna Andersen fra Vejle Kommune var ansvarlig for det pågældende valgsted, og hun beklager nu hændelsen.

- Det er en beklagelig fejltagelse, som vi er meget kede af, og som selvfølgelig ikke må ske, skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge Kristinna er der sket en misforståelse internt hos Vejle Kommune, som har betydet, at beboernes ønske om at stemme i eget hjem ikke er gået videre til den afdeling, som har ansvaret for at koordinere indhentning af brevstemmer i eget hjem.

Hun skriver samtidig, at kommunen arbejder på at forbedre arbejdsgange og procedurer ved afholdelse af et valg.

Kommunen vil gennemgå håndteringen af indhentning af brevstemmer i eget hjem nøje, så de undgår lignende fejl i fremtiden.

Der var 2442 stemmeberettigede borgere, der kunne afgive deres stemme hos Læringscenter Brejning. Stemmeprocenten lå på 65,5 procent.