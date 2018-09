Fik job hos Disney på Snapchat-kunst: Her er hans bedste tips

Norske Geir Ove Pedersen lever af at lave kreativt indhold. Business Insider har anbefalet kunstneren, der går under navnet 'geeohsnap', som en af de 13 personer, man bør følge på Snapchat.

Nu deler han ud af sine bedste tips til at være kreativ på det populære medie, og der er højst sandsynligt noget, du kan lære. Nordmanden er nemlig så god til at lave illustrationer på Snapchat, at han i 2015 fik tilbudt et job hos Disney.

Geir Ove Pedersen tager billeder af tilfældige mennesker i forskellige hverdagssituationer og pynter dem sin egen kunst.

Det opdagede den digitale markedsføringsdirektør hos Walt Disney, og siden blev Ove Geir Pedersen tilbudt et job, der gik ud på at illustrere billeder, som DisneyWorld-gæster havde taget.

- Disney-folkene ser billederne og sendte dem til mig. Så lagde jeg en illustration i Disney-stil på, som blev delt på Disneys sociale medier. De taggede så personerne (der havde taget billedet, red.), sådan at de fik overraskelsen, har Geir Pedersen forklaret til VG.

Se den fænomenale Snapchat-brugers fem bedste tips i videoen over artiklen.