Fik kæmpe bøde: Nu er sagen annulleret

Sagaen om Kim Nielsen, som havde glemt at klippe en nummerplade på en gammel motorcykel, og efter knap tre år skyldte DFIM (Dansk Forening for International Køretøjsforsikring) 250.000 kr i dagsgebyrer, er nu ved at komme til en ende.

Kim Nielsens sag er nemlig blevet annulleret.

Det skriver TV 2 Syd.

Det sker efter at hans historie kom frem i TV 2 Syd, hvor han fortalte, at han i knap tre år var blevet pålagt dagsgebyrer på 250 kroner, for en motorcykel han ikke længere brugte. Problemet var dog, at han aldrig så nogle af opkrævningerne, hvilket gjorde, at hans sag endte i fogedretten.

Men fredag morgen fik han altså besked om, at sagen er trukket tilbage og kravet er annulleret.

Og det har gjort Kim Nielsen til en særdeles lettet mand.

- Jeg ser det her som en stor sejr for mig og forhåbentlig også for de mange andre, som har været fanget i den fælde. Det viser, at man ikke bare må sætte folk i stor, bundløs gæld uden at give dem en ordentlig orientering om, hvad der foregår. Og det viser, at det hjælper at råbe op og sætte sig til modværge, hvis man bliver uretfærdigt behandlet, siger Kim Nielsen til TV 2 Syd.

Vil ændre reglerne

Undervejs i sagen om Kim Nielsen, kom det samtidig frem, at Kim Nielsen langt fra er alene.

DFIM’s årsrapport fra 2021 viste nemlig, at der ved udgangen af 2021 var 5573 aktive sager ved fogedretten med krav om i alt 611 millioner kroner.

Og det har gjort stort indtryk. Faktisk har det gjort så stort indtryk, at forsikringsbranchen torsdag meldte ud, at de nu var klar til at ændre proceduren for opkrævning, så de fremover ville blive sendt i e-Boks.

Derudver ville de også lave et gebyrloft, som man dog ikke ved, hvor højt vil være endnu.

